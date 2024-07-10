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"Перекрой им газ": решение Запада по Украине возмутило турок - 10.07.2024, ПРАЙМ
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"Перекрой им газ": решение Запада по Украине возмутило турок
"Перекрой им газ": решение Запада по Украине возмутило турок - 10.07.2024, ПРАЙМ
"Перекрой им газ": решение Запада по Украине возмутило турок
Президент США Джо Байден на саммите НАТО заявил о передаче Украине новых систем ПВО. Читатели турецкого издания Haber7 обвинили его в провокациях России. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T14:30+0300
2024-07-10T14:30+0300
турция
владимир путин
джо байден
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден на саммите НАТО заявил о передаче Украине новых систем ПВО. Читатели турецкого издания Haber7 обвинили его в провокациях России."Байден напоследок хочет оставить свой след в истории", - отметил комментатор человек."Идиоты, кто может остановить ядерную державу? Хватит жить в мире грез. Не бросайте планету в огонь", - написал мемо джан.Другие читатели согласились с этим мнением. По их словам, Запад только провоцирует президента России Владимира Путина, желая, чтобы Москва применила ядерное оружие. При этом западные страны, видимо, не хотят прекращения конфликта.Комментаторы также призвали Путина "перекрыть им газ"."Я желаю России победы над этими ГИЕНАМИ", - заключил Явуз.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240710/natsvalyuty-849974231.html
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турция, владимир путин, джо байден
ТУРЦИЯ, Владимир Путин, Джо Байден
14:30 10.07.2024
 
"Перекрой им газ": решение Запада по Украине возмутило турок

Читатели турецкого Haber7 резко ответили Байдену после его слов о Путине

© РИА Новости . Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Алена Палажченко
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден на саммите НАТО заявил о передаче Украине новых систем ПВО. Читатели турецкого издания Haber7 обвинили его в провокациях России.
"Байден напоследок хочет оставить свой след в истории", - отметил комментатор человек.
"Идиоты, кто может остановить ядерную державу? Хватит жить в мире грез. Не бросайте планету в огонь", - написал мемо джан.
Другие читатели согласились с этим мнением. По их словам, Запад только провоцирует президента России Владимира Путина, желая, чтобы Москва применила ядерное оружие. При этом западные страны, видимо, не хотят прекращения конфликта.
Комментаторы также призвали Путина "перекрыть им газ".
"Я желаю России победы над этими ГИЕНАМИ", - заключил Явуз.
Полный текст читайте на ИноСМИ
Россия и Турция
Турция и РФ заключат соглашение по торговле в нацвалютах, заявил эксперт
09:12
 
ТУРЦИЯВладимир ПутинДжо Байден
 
 
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