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ВС России ликвидировали "более сотни бандеровцев" в Николаевской области - 10.07.2024, ПРАЙМ
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ВС России ликвидировали "более сотни бандеровцев" в Николаевской области
ВС России ликвидировали "более сотни бандеровцев" в Николаевской области - 10.07.2024, ПРАЙМ
ВС России ликвидировали "более сотни бандеровцев" в Николаевской области
Более сотни солдат ВСУ погибли после удара по базам в Николаевской области, сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T09:30+0300
2024-07-10T09:30+0300
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ДОНЕЦК, 10 июл - ПРАЙМ. Более сотни солдат ВСУ погибли после удара по базам в Николаевской области, сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Сегодня били по местам расположения бандеровцев. В самой Снигиревке военные заняли все дома, владельцы которых бежали от войны, а также были расстреляны нацистами в сентябре 2023 года. По состоянию на 8:00 10 июля, завалы еще разгребаются, но известно, что более сотни бандеровцев погибли, остальных "скорыми" развозят по окрестности", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что госпиталь в селе не может вместить всех пострадавших, но ВСУ пытаются стабилизировать состояние офицеров.Лебедев добавил, что российские военные нанесли удары по перевалочному терминалу "Нибулон", где хранится военная техника, а также по близлежащему пункту ремонта техники и казарменным помещениям внутренних войск.
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россия, украина, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
09:30 10.07.2024
 
ВС России ликвидировали "более сотни бандеровцев" в Николаевской области

Лебедев: ВС РФ уничтожили более 100 солдат ВСУ при ударе в Николаевской области

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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ДОНЕЦК, 10 июл - ПРАЙМ. Более сотни солдат ВСУ погибли после удара по базам в Николаевской области, сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Сегодня били по местам расположения бандеровцев. В самой Снигиревке военные заняли все дома, владельцы которых бежали от войны, а также были расстреляны нацистами в сентябре 2023 года. По состоянию на 8:00 10 июля, завалы еще разгребаются, но известно, что более сотни бандеровцев погибли, остальных "скорыми" развозят по окрестности", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что госпиталь в селе не может вместить всех пострадавших, но ВСУ пытаются стабилизировать состояние офицеров.
Лебедев добавил, что российские военные нанесли удары по перевалочному терминалу "Нибулон", где хранится военная техника, а также по близлежащему пункту ремонта техники и казарменным помещениям внутренних войск.
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