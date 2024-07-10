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"Пойдет ли клоун?" Медведев оценил вероятность переговоров России и Украины
"Пойдет ли клоун?" Медведев оценил вероятность переговоров России и Украины - 10.07.2024, ПРАЙМ
"Пойдет ли клоун?" Медведев оценил вероятность переговоров России и Украины
Со сменой "политических декораций" в США представители украинской элиты могут решиться на мирные переговоры на своих условиях, однако России это невыгодно,... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T11:17+0300
2024-07-10T11:17+0300
2024-07-10T11:35+0300
спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Со сменой "политических декораций" в США представители украинской элиты могут решиться на мирные переговоры на своих условиях, однако России это невыгодно, написал в своем Telegram-канале заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев. "Казалось бы, вопрос риторический. Почти все сходятся в том, что безмерно раздутое тщеславие унюханного скомороха, угрозы со стороны радикальных нацистов и поддержка Запада делают этот сценарий практически нереальным. < ... > В то же время смена декораций в США способна внести новые ноты в решимость продажной украинской элиты начать переговоры, поставив военные действия на паузу", - пишет лидер фракции "Единая Россия". В этой связи Медведев отмечает, что России подобный исход событий совершенно невыгоден, так как Москва неоднократно заявляла о своей готовности вести переговоры только на своих условиях.В то же время зампред Совбеза отмечает, что даже в случае согласия Украину и Запада на российские мирные предложения Москве нужно быть особенно бдительной, ведь это может быть ходом для отвлечения внимания пополнения арсеналов.В то же время он написал, что даже в случае капитуляции Украины российская военная операция не будет завершена, так как угроза для России "никуда не денется".
https://1prime.ru/20240705/medvedev-849860135.html
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россия, украина, дмитрий медведев
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Медведев
"Пойдет ли клоун?" Медведев оценил вероятность переговоров России и Украины
Медведев: России не выгодны условия мира "продажной украинской элиты"
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ.
Со сменой "политических декораций" в США представители украинской элиты могут решиться на мирные переговоры на своих условиях, однако России это невыгодно, написал
в своем Telegram-канале заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.
"Казалось бы, вопрос риторический. Почти все сходятся в том, что безмерно раздутое тщеславие унюханного скомороха, угрозы со стороны радикальных нацистов и поддержка Запада делают этот сценарий практически нереальным. < ... > В то же время смена декораций в США способна внести новые ноты в решимость продажной украинской элиты начать переговоры, поставив военные действия на паузу", - пишет лидер фракции "Единая Россия".
В этой связи Медведев отмечает, что России подобный исход событий совершенно невыгоден, так как Москва неоднократно заявляла о своей готовности вести переговоры только на своих условиях.
В то же время зампред Совбеза отмечает, что даже в случае согласия Украину и Запада на российские мирные предложения Москве нужно быть особенно бдительной, ведь это может быть ходом для отвлечения внимания пополнения арсеналов.
В то же время он написал, что даже в случае капитуляции Украины российская военная операция не будет завершена, так как угроза для России "никуда не денется".
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