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В Британии заявили о сокращении оборонного потенциала из-за Украины

В Британии заявили о сокращении оборонного потенциала из-за Украины - 10.07.2024, ПРАЙМ

В Британии заявили о сокращении оборонного потенциала из-за Украины

В Британии зафиксировали снижение оборонного потенциала из-за военной поддержки Украины. Об этом 10 июля рассказал заместитель главы британского Минобороны Люк... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T14:32+0300

2024-07-10T14:32+0300

2024-07-10T14:32+0300

великобритания

военные расходы

украина

военная помощь украине

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. В Британии зафиксировали снижение оборонного потенциала из-за военной поддержки Украины. Об этом 10 июля рассказал заместитель главы британского Минобороны Люк Поллард."Сейчас нам нужно добиться того, чтобы возможности наших вооруженных сил Великобритании соответствовали угрозам, которые перед нами стоят. За последние годы у нас образовались пробелы в наших возможностях, но по веским причинам. Например, мы правильно поддержали друзей на Украине, передав военное оборудование Великобритании, чтобы они могли сражаться против незаконной российской агрессии. Однако это создало пробелы в наших собственных вооруженных силах", - заявил заместитель министра в интервью радиостанции LBC. Как отметил Поллард, на следующей неделе начнется работа над созданием нового оборонного обзора, который позволит выявлять "пробелы" в военных арсеналах и извлекать из украинского конфликта необходимые уроки.Ранее британский премьер Кир Стармер заявил о планах нарастить военные расходы государства до 2,5 процента. По его словам, на следующей неделе начнется работа над соответствующим стратегическим обзором оборонного сектора.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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великобритания, военные расходы, украина, военная помощь украине