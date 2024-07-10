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США и союзники намерены выделить Киеву не менее 40 миллиардов евро
США и союзники намерены выделить Киеву не менее 40 миллиардов евро - 10.07.2024, ПРАЙМ
США и союзники намерены выделить Киеву не менее 40 миллиардов евро
Вашингтон и другие западные союзники Киева обязуются предоставить Украине финансирование в размере не менее 40 миллиардов евро в 2025 году, следует из... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T17:16+0300
2024-07-10T17:16+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Вашингтон и другие западные союзники Киева обязуются предоставить Украине финансирование в размере не менее 40 миллиардов евро в 2025 году, следует из документов Белого дома."Союзники объявят о намерении предоставить Украине минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года и обеспечить устойчивый уровень оборонного содействия для победы", — говорится в материалах, подготовленных к саммиту НАТО.Кроме того, на саммите НАТО также будет объявлено о создании нового командования, которое будет помогать Украине в военных вопросах и обучении ее вооруженных сил.Для координации этих усилий в Киев будет направлен высокопоставленный гражданский представитель альянса. Эти меры в рамках НАТО предусматривают повышенную поддержку Украины в контексте ее обороны и военной подготовки.Саммит НАТО проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля 2024 года.
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нато, украина, финансы
Спецоперация на Украине, НАТО, УКРАИНА, Финансы
США и союзники намерены выделить Киеву не менее 40 миллиардов евро
Белый дом: США с союзниками намерены предоставить Киеву не менее 40 млрд евро
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Вашингтон и другие западные союзники Киева обязуются предоставить Украине финансирование в размере не менее 40 миллиардов евро в 2025 году, следует из документов Белого дома.
"Союзники объявят о намерении предоставить Украине минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года и обеспечить устойчивый уровень оборонного содействия для победы", — говорится в материалах, подготовленных к саммиту НАТО.
Кроме того, на саммите НАТО также будет объявлено о создании нового командования, которое будет помогать Украине в военных вопросах и обучении ее вооруженных сил.
Для координации этих усилий в Киев будет направлен высокопоставленный гражданский представитель альянса. Эти меры в рамках НАТО предусматривают повышенную поддержку Украины в контексте ее обороны и военной подготовки.
Саммит НАТО проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля 2024 года.
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