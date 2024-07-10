https://1prime.ru/20240710/ukraina-849996179.html

США и союзники намерены выделить Киеву не менее 40 миллиардов евро

США и союзники намерены выделить Киеву не менее 40 миллиардов евро - 10.07.2024, ПРАЙМ

США и союзники намерены выделить Киеву не менее 40 миллиардов евро

Вашингтон и другие западные союзники Киева обязуются предоставить Украине финансирование в размере не менее 40 миллиардов евро в 2025 году, следует из... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T17:16+0300

2024-07-10T17:16+0300

2024-07-10T17:26+0300

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Вашингтон и другие западные союзники Киева обязуются предоставить Украине финансирование в размере не менее 40 миллиардов евро в 2025 году, следует из документов Белого дома."Союзники объявят о намерении предоставить Украине минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года и обеспечить устойчивый уровень оборонного содействия для победы", — говорится в материалах, подготовленных к саммиту НАТО.Кроме того, на саммите НАТО также будет объявлено о создании нового командования, которое будет помогать Украине в военных вопросах и обучении ее вооруженных сил.Для координации этих усилий в Киев будет направлен высокопоставленный гражданский представитель альянса. Эти меры в рамках НАТО предусматривают повышенную поддержку Украины в контексте ее обороны и военной подготовки.Саммит НАТО проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля 2024 года.

https://1prime.ru/20240710/nato-849994006.html

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нато, украина, финансы