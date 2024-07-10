https://1prime.ru/20240710/ukraina-850000233.html

Генерал НАТО признал, что ВС умело адаптируются в ходе конфликта на Украине

Генерал НАТО признал, что ВС умело адаптируются в ходе конфликта на Украине - 10.07.2024, ПРАЙМ

Генерал НАТО признал, что ВС умело адаптируются в ходе конфликта на Украине

Российские силы "умело адаптируются к вызовам", с которыми сталкиваются на Украине, признал глава Европейского командования США генерал Кристофер . | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T19:20+0300

2024-07-10T19:20+0300

2024-07-10T19:20+0300

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БРЮССЕЛЬ, 10 июл — ПРАЙМ. Российские силы "умело адаптируются к вызовам", с которыми сталкиваются на Украине, признал глава Европейского командования США генерал Кристофер . "Россияне очень умело адаптируются технически и технологически ко многим вызовам, с которыми они сталкиваются на Украине", — сказал он, выступая на конференции в США, которую транслировал сайт НАТО. Он также добавил, что НАТО очень активно изучают происходящее на Украине, "развиваются и разрабатывают новые технологии". Также поступает и НАТО на своем уровне. Он напомнил, что в Польше открыт специальный центр для обмена соответствующей информацией и опытом с украинскими военными.Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что полноценное членство Украины "невозможно во время вооруженного конфликта". По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, страны-члены НАТО заявили, что Киев не получит приглашение в блок в 2024 году.В марте 2024 года глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но идет обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно".

https://1prime.ru/20240710/nato-849997814.html

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нато, украина, вс рф