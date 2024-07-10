https://1prime.ru/20240710/ukraina-850000233.html
Генерал НАТО признал, что ВС умело адаптируются в ходе конфликта на Украине
Генерал НАТО признал, что ВС умело адаптируются в ходе конфликта на Украине - 10.07.2024, ПРАЙМ
Генерал НАТО признал, что ВС умело адаптируются в ходе конфликта на Украине
Российские силы "умело адаптируются к вызовам", с которыми сталкиваются на Украине, признал глава Европейского командования США генерал Кристофер . | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T19:20+0300
2024-07-10T19:20+0300
2024-07-10T19:20+0300
спецоперация на украине
нато
украина
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/38/841263819_0:100:2199:1337_1920x0_80_0_0_ebdefb8afa1cb9939af6530a5bed03f2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 июл — ПРАЙМ. Российские силы "умело адаптируются к вызовам", с которыми сталкиваются на Украине, признал глава Европейского командования США генерал Кристофер . "Россияне очень умело адаптируются технически и технологически ко многим вызовам, с которыми они сталкиваются на Украине", — сказал он, выступая на конференции в США, которую транслировал сайт НАТО. Он также добавил, что НАТО очень активно изучают происходящее на Украине, "развиваются и разрабатывают новые технологии". Также поступает и НАТО на своем уровне. Он напомнил, что в Польше открыт специальный центр для обмена соответствующей информацией и опытом с украинскими военными.Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что полноценное членство Украины "невозможно во время вооруженного конфликта". По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, страны-члены НАТО заявили, что Киев не получит приглашение в блок в 2024 году.В марте 2024 года глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но идет обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно".
https://1prime.ru/20240710/nato-849997814.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/38/841263819_142:0:2058:1437_1920x0_80_0_0_af0a27e7db8cab739d9544dbce1cad96.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, украина, вс рф
Спецоперация на Украине, НАТО, УКРАИНА, ВС РФ
Генерал НАТО признал, что ВС умело адаптируются в ходе конфликта на Украине
Генерал НАТО: российские силы умело адаптируются к новым вызовам на Украине
БРЮССЕЛЬ, 10 июл — ПРАЙМ. Российские силы "умело адаптируются к вызовам", с которыми сталкиваются на Украине, признал глава Европейского командования США генерал Кристофер .
"Россияне очень умело адаптируются технически и технологически ко многим вызовам, с которыми они сталкиваются на Украине", — сказал он, выступая на конференции в США, которую транслировал сайт НАТО.
Он также добавил, что НАТО очень активно изучают происходящее на Украине, "развиваются и разрабатывают новые технологии". Также поступает и НАТО на своем уровне.
Он напомнил, что в Польше открыт специальный центр для обмена соответствующей информацией и опытом с украинскими военными.
В НАТО отметили важность сильной европейской обороны
Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что полноценное членство Украины "невозможно во время вооруженного конфликта". По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, страны-члены НАТО заявили, что Киев не получит приглашение в блок в 2024 году.
В марте 2024 года глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но идет обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно".