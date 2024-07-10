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Доллар колеблется в нерешительности после первого выступления Пауэлла

Доллар колеблется в нерешительности после первого выступления Пауэлла - 10.07.2024, ПРАЙМ

Доллар колеблется в нерешительности после первого выступления Пауэлла

Доллар в среду торговался вблизи трехнедельных минимумов, поскольку осторожный тон председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла сдерживал... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T14:10+0300

2024-07-10T14:10+0300

2024-07-10T14:10+0300

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Доллар в среду торговался вблизи трехнедельных минимумов, поскольку осторожный тон председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла сдерживал склонность к риску. Новозеландский доллар упал после того, как центральный банк страны дал понять, что видит потенциал для снижения ставок.В первый день своего выступления перед конгрессом Пауэлл заявил, что снижение ставки нецелесообразно до тех пор, пока ФРС не станет "более уверенной" в движении инфляции к целевому уровню 2%. В четверг будет опубликован отчет по индексу потребительских цен (CPI) США за июнь.Пауэлл признал, что рынок труда, который был серьезным источником беспокойства для руководителей ФРС, охлаждается."Мы прекрасно осознаем, что теперь сталкиваемся с двусторонними рисками" и не можем ориентироваться только на инфляцию, отметил глава центробанка.Индекс доллара стабилизировался на уровне 105,09 после роста примерно на 0,1% во вторник.В понедельник он упал до самого низкого уровня с 13 июня после неожиданно слабых данных по занятости вне сельского хозяйства США.Вероятность снижения ставки ФРС к сентябрю оценивается примерно в 73%, что ниже 76% днем ранее, как показывает инструмент CME FedWatch. При этом второе снижение ставки преимущественно ожидается к декабрю.По словам аналитиков, с учетом скорого выхода CPI, который может повлиять на мнение инвесторов о сроках первого снижения ставки в США, валютный рынок сегодня, скорее всего, будет в режиме ожидания."Пауэлл не сообщил нам ничего нового, он был довольно осторожен и повторил то, что уже говорил после последнего заседания, - сказал стратег Commerzbank FX Михаэль Пфистер. – Рынок, вероятно, ждет индекса CPI, который, на мой взгляд, является единственным важным событием на этой неделе".После выступления в сенате Пауэлл сегодня должен выступить перед палатой представителей.Евро держится на уровне 1,0815 доллара, ниже одномесячного максимума, достигнутого в понедельник, поскольку инвесторы опасаются политического тупика во Франции после неожиданной победы на выборах левого альянса.Единая европейская валюта оказалась под давлением в прошлом месяце после объявления внеочередных выборов во Франции, но с тех пор вернула часть потерь, хотя риск тупиковой ситуации в парламенте заставляет инвесторов быть настороже.Между тем новозеландский доллар вошел в число наиболее отстающих среди основных валют, снизившись на 0,9%, до 0,6071 доллара США, и отдалившись от трехнедельного максимума понедельника 0,6171 доллара США после того, как Резервный банк Новой Зеландии заявил о возможном снижении ставок в случае, если инфляция замедлится, как ожидалось.РБНЗ, оставивший ставки на прежнем уровне, как и ожидалось, выразил уверенность в том, что инфляция вернется в целевой диапазон в этом году, что подстегнуло надежды на скорое смягчение денежно-кредитной политики.На предыдущем заседании в мае руководители центробанка отметили возможность дополнительного повышения ставок."Прозвучал сигнал о большей уверенности в том, что инфляция вернется к целевому уровню в этом году", - сказал Кайл Родда, старший аналитик по финансовым рынкам Capital.com."Это заявление создает предпосылки для снижения ставки до конца 2024 года. Рынки уже предполагали это, но такой сдвиг говорит о том, что это может произойти раньше, чем прогнозировалось ранее", – добавил Родда.Австралийский доллар вырос на 0,5% и достиг отметки 1,1065 новозеландского доллара впервые с февраля 2023 года. Австралийский доллар не изменился по отношению к доллару США и составил 0,6738, но все еще находился вблизи шестимесячного пика понедельника - 0,67615 доллара США.Тем временем доллар укрепился на 0,1% до 161,515 иены. Валютная пара торговалась в узком диапазоне в преддверии заседания Банка Японии, которое должно состояться в конце месяца.Источники сообщили Reuters, что Банк Японии, скорее всего, в июле снизит прогноз экономического роста на этот год, но спрогнозирует, что инфляция останется около целевого уровня 2% в ближайшие годы, что сохраняет шансы на повышение процентной ставки в этом месяце.

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рынки, валютный рынок, доллар сша