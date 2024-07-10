https://1prime.ru/20240710/volga-849991861.html

Раскрыты детали новой "Волги" - кроссовера Volga К30

Раскрыты детали новой "Волги" - кроссовера Volga К30 - 10.07.2024, ПРАЙМ

Раскрыты детали новой "Волги" - кроссовера Volga К30

В Нижнем Новгороде планируют выпускать около 100 тысяч автомобилей "Волга" в год, рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов. Портал Autonews разобрал... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T15:16+0300

2024-07-10T15:16+0300

2024-07-10T15:16+0300

авто

спрос на легковые авто

автомобиль "волга"

китайские авто

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. В Нижнем Новгороде планируют выпускать около 100 тысяч автомобилей "Волга" в год, рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов. Портал Autonews разобрал характеристики "донора" Volga К30 и назвал примерную стоимость новинки. Презентация трех новых моделей "Волги" — седана и двух кроссоверов — прошла в конце мая на выставке ЦИПР-2024 ("Цифровая индустрия промышленной России"). Все три оказались немного видоизмененными и доработанными моделями китайского бренда Changan, пишет Autonews.Представленный кроссовер Volga К30 внешне отличается от китайского "донора" видоизмененной передней частью: появилась радиаторная решетка в фирменном волговском стиле "китовый ус" и новые шильдики с изображением оленя. О дизайне салона пока ничего не известно. Если в 2023 году переднеприводные паркетники X5 Plus продавались в России за 3,2 миллиона рублей, то теперь они стали дешевле — 2,4–2,7 миллиона. Примерно на такую стоимость Volga К30 и следует ориентироваться, полагает автор портала.

https://1prime.ru/20240525/volga-848479829.html

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авто, спрос на легковые авто, автомобиль "волга", китайские авто