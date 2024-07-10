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Раскрыты детали новой "Волги" - кроссовера Volga К30 - 10.07.2024, ПРАЙМ
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Раскрыты детали новой "Волги" - кроссовера Volga К30
Раскрыты детали новой "Волги" - кроссовера Volga К30 - 10.07.2024, ПРАЙМ
Раскрыты детали новой "Волги" - кроссовера Volga К30
В Нижнем Новгороде планируют выпускать около 100 тысяч автомобилей "Волга" в год, рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов. Портал Autonews разобрал... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T15:16+0300
2024-07-10T15:16+0300
авто
спрос на легковые авто
автомобиль "волга"
китайские авто
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. В Нижнем Новгороде планируют выпускать около 100 тысяч автомобилей "Волга" в год, рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов. Портал Autonews разобрал характеристики "донора" Volga К30 и назвал примерную стоимость новинки. Презентация трех новых моделей "Волги" — седана и двух кроссоверов — прошла в конце мая на выставке ЦИПР-2024 ("Цифровая индустрия промышленной России"). Все три оказались немного видоизмененными и доработанными моделями китайского бренда Changan, пишет Autonews.Представленный кроссовер Volga К30 внешне отличается от китайского "донора" видоизмененной передней частью: появилась радиаторная решетка в фирменном волговском стиле "китовый ус" и новые шильдики с изображением оленя. О дизайне салона пока ничего не известно. Если в 2023 году переднеприводные паркетники X5 Plus продавались в России за 3,2 миллиона рублей, то теперь они стали дешевле — 2,4–2,7 миллиона. Примерно на такую стоимость Volga К30 и следует ориентироваться, полагает автор портала.
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авто, спрос на легковые авто, автомобиль "волга", китайские авто
Авто, спрос на легковые авто, автомобиль "Волга", китайские авто
15:16 10.07.2024
 
Раскрыты детали новой "Волги" - кроссовера Volga К30

Autonews: донор Volga К30 в Китае оказался дешевле Lada Niva Travel в России

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанк%Автомобиль ГАЗ-21 "Волга"
%Автомобиль ГАЗ-21 Волга - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. В Нижнем Новгороде планируют выпускать около 100 тысяч автомобилей "Волга" в год, рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов. Портал Autonews разобрал характеристики "донора" Volga К30 и назвал примерную стоимость новинки.

Презентация трех новых моделей "Волги" — седана и двух кроссоверов — прошла в конце мая на выставке ЦИПР-2024 ("Цифровая индустрия промышленной России"). Все три оказались немного видоизмененными и доработанными моделями китайского бренда Changan, пишет Autonews.
Представленный кроссовер Volga К30 внешне отличается от китайского "донора" видоизмененной передней частью: появилась радиаторная решетка в фирменном волговском стиле "китовый ус" и новые шильдики с изображением оленя. О дизайне салона пока ничего не известно.
Если в 2023 году переднеприводные паркетники X5 Plus продавались в России за 3,2 миллиона рублей, то теперь они стали дешевле — 2,4–2,7 миллиона. Примерно на такую стоимость Volga К30 и следует ориентироваться, полагает автор портала.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра павильона марки VOLGA в Нижнем Новгороде - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2024
Дайте такой же, но русский. Почему наш автопром на самом деле китайский
25 мая, 04:04
 
Автоспрос на легковые автоавтомобиль "Волга"китайские авто
 
 
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