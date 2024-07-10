Раскрыты детали новой "Волги" - кроссовера Volga К30
Autonews: донор Volga К30 в Китае оказался дешевле Lada Niva Travel в России
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. В Нижнем Новгороде планируют выпускать около 100 тысяч автомобилей "Волга" в год, рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов. Портал Autonews разобрал характеристики "донора" Volga К30 и назвал примерную стоимость новинки.
Презентация трех новых моделей "Волги" — седана и двух кроссоверов — прошла в конце мая на выставке ЦИПР-2024 ("Цифровая индустрия промышленной России"). Все три оказались немного видоизмененными и доработанными моделями китайского бренда Changan, пишет Autonews.
Презентация трех новых моделей "Волги" — седана и двух кроссоверов — прошла в конце мая на выставке ЦИПР-2024 ("Цифровая индустрия промышленной России"). Все три оказались немного видоизмененными и доработанными моделями китайского бренда Changan, пишет Autonews.
Представленный кроссовер Volga К30 внешне отличается от китайского "донора" видоизмененной передней частью: появилась радиаторная решетка в фирменном волговском стиле "китовый ус" и новые шильдики с изображением оленя. О дизайне салона пока ничего не известно.
Если в 2023 году переднеприводные паркетники X5 Plus продавались в России за 3,2 миллиона рублей, то теперь они стали дешевле — 2,4–2,7 миллиона. Примерно на такую стоимость Volga К30 и следует ориентироваться, полагает автор портала.