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Российские машины стали чаще угонять по одной причине - 10.07.2024, ПРАЙМ
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Российские машины стали чаще угонять по одной причине
Российские машины стали чаще угонять по одной причине - 10.07.2024, ПРАЙМ
Российские машины стали чаще угонять по одной причине
Отечественные машины стали самыми угоняемыми транспортными средствами в России. Член совета директоров группы содействия "Дельта", занимающейся урегулированием... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T11:22+0300
2024-07-10T11:22+0300
авто
спрос на легковые авто
угон
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Отечественные машины стали самыми угоняемыми транспортными средствами в России. Член совета директоров группы содействия "Дельта", занимающейся урегулированием страховых случаев, Глеб Виленский в разговоре с радио "Бизнес FM" назвал причину. Бюджетные авто угоняют только на разборку, на запчасти, отметил Виленский. Как только пропадет дефицит, доля краж отечественных машин вновь снизится, уверен он. При этом чаще всего российские авто угоняют в небольшие города, поскольку в мегаполисах таких машин значительно меньше в процентном соотношении.В 2022 году было угнано 117 отечественных автомобилей, в 2023 году – 147 авто, а за шесть месяцев этого года – 139.
https://1prime.ru/20240709/transport-849953085.html
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авто, спрос на легковые авто, угон
Авто, спрос на легковые авто, Угон
11:22 10.07.2024
 
Российские машины стали чаще угонять по одной причине

Виленский: отечественные авто из бюджетного сегмента угоняют только на запчасти

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанкАвтомобиль выезжает из сервисного центра после технического осмотра
Автомобиль выезжает из сервисного центра после технического осмотра - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Константин Чалабов
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Отечественные машины стали самыми угоняемыми транспортными средствами в России. Член совета директоров группы содействия "Дельта", занимающейся урегулированием страховых случаев, Глеб Виленский в разговоре с радио "Бизнес FM" назвал причину.
Бюджетные авто угоняют только на разборку, на запчасти, отметил Виленский. Как только пропадет дефицит, доля краж отечественных машин вновь снизится, уверен он. При этом чаще всего российские авто угоняют в небольшие города, поскольку в мегаполисах таких машин значительно меньше в процентном соотношении.
В 2022 году было угнано 117 отечественных автомобилей, в 2023 году – 147 авто, а за шесть месяцев этого года – 139.
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