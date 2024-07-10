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Российские машины стали чаще угонять по одной причине

Российские машины стали чаще угонять по одной причине - 10.07.2024, ПРАЙМ

Российские машины стали чаще угонять по одной причине

Отечественные машины стали самыми угоняемыми транспортными средствами в России. Член совета директоров группы содействия "Дельта", занимающейся урегулированием... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T11:22+0300

2024-07-10T11:22+0300

2024-07-10T11:22+0300

авто

спрос на легковые авто

угон

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Отечественные машины стали самыми угоняемыми транспортными средствами в России. Член совета директоров группы содействия "Дельта", занимающейся урегулированием страховых случаев, Глеб Виленский в разговоре с радио "Бизнес FM" назвал причину. Бюджетные авто угоняют только на разборку, на запчасти, отметил Виленский. Как только пропадет дефицит, доля краж отечественных машин вновь снизится, уверен он. При этом чаще всего российские авто угоняют в небольшие города, поскольку в мегаполисах таких машин значительно меньше в процентном соотношении.В 2022 году было угнано 117 отечественных автомобилей, в 2023 году – 147 авто, а за шесть месяцев этого года – 139.

https://1prime.ru/20240709/transport-849953085.html

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авто, спрос на легковые авто, угон