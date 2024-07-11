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Эксперт рассказал, какую машину стоит выбрать в качестве первого автомобиля

Эксперт рассказал, какую машину стоит выбрать в качестве первого автомобиля - 11.07.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, какую машину стоит выбрать в качестве первого автомобиля

В качестве первого автомобиля следует сделать выбор в пользу новой машины. Таким мнением с изданием News.ru поделился автоэксперт Иван Зенкевич. | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T11:29+0300

2024-07-11T11:29+0300

2024-07-11T11:29+0300

россия

авто

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. В качестве первого автомобиля следует сделать выбор в пользу новой машины. Таким мнением с изданием News.ru поделился автоэксперт Иван Зенкевич.По словам эксперта, новичкам при покупке нового авто следует относиться к нему бережно, чтобы избежать проблем с ремонтом. Кроме того, покупка нового автомобиля является лучшим вариантом, так как вероятность более ответственного отношения к ней со стороны владельца повышается.Кроме того, Зенкевич подчеркнул важность учитывать, на каком типе новичок научился ездить - на механике или автомате. Эксперт также рекомендовал попробовать каршеринг перед покупкой автомобиля, чтобы определить, какие функции и удобства важны для покупателя.

https://1prime.ru/20240709/zapchasti--849964851.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто