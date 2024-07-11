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Эксперт рассказал, какую машину стоит выбрать в качестве первого автомобиля
Эксперт рассказал, какую машину стоит выбрать в качестве первого автомобиля - 11.07.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, какую машину стоит выбрать в качестве первого автомобиля
В качестве первого автомобиля следует сделать выбор в пользу новой машины. Таким мнением с изданием News.ru поделился автоэксперт Иван Зенкевич. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T11:29+0300
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россия
авто
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. В качестве первого автомобиля следует сделать выбор в пользу новой машины. Таким мнением с изданием News.ru поделился автоэксперт Иван Зенкевич.По словам эксперта, новичкам при покупке нового авто следует относиться к нему бережно, чтобы избежать проблем с ремонтом. Кроме того, покупка нового автомобиля является лучшим вариантом, так как вероятность более ответственного отношения к ней со стороны владельца повышается.Кроме того, Зенкевич подчеркнул важность учитывать, на каком типе новичок научился ездить - на механике или автомате. Эксперт также рекомендовал попробовать каршеринг перед покупкой автомобиля, чтобы определить, какие функции и удобства важны для покупателя.
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россия, авто
Эксперт рассказал, какую машину стоит выбрать в качестве первого автомобиля
Автоэксперт Зенкевич призвал покупать новую машину в качестве первого автомобиля
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ.
В качестве первого автомобиля следует сделать выбор в пользу новой машины. Таким мнением с изданием News.ru поделился
автоэксперт Иван Зенкевич.
По словам эксперта, новичкам при покупке нового авто следует относиться к нему бережно, чтобы избежать проблем с ремонтом. Кроме того, покупка нового автомобиля является лучшим вариантом, так как вероятность более ответственного отношения к ней со стороны владельца повышается.
Кроме того, Зенкевич подчеркнул важность учитывать, на каком типе новичок научился ездить - на механике или автомате. Эксперт также рекомендовал попробовать каршеринг перед покупкой автомобиля, чтобы определить, какие функции и удобства важны для покупателя.
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