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Лифтбек "Москвич 6" получит газомоторную версию

Лифтбек "Москвич 6" получит газомоторную версию - 11.07.2024, ПРАЙМ

Лифтбек "Москвич 6" получит газомоторную версию

Лифтбек "Москвич 6" появится в России в газомоторном исполнении, сообщает "Автостат" со ссылкой на компанию "Рари ТЭК Холдинг". | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T11:58+0300

2024-07-11T11:58+0300

2024-07-11T12:01+0300

москвич

авто

россия

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Лифтбек "Москвич 6" появится в России в газомоторном исполнении, сообщает "Автостат" со ссылкой на компанию "Рари ТЭК Холдинг". Отмечается, чт о производство авто запустят на предприятии "РариТЭК" в городе Набережные Челны в рамках соглашения, которое недавно подписали Минпромторг, Татарстан и автозавод "Москвич".Как передает "Автостат", товарное производство автомобиля стартует в августе этого года. Коммерческий директор ООО "РариТЭК инжиниринг" Рамиль Ишмаев отметил, что стоимость нового лифтбека будет на 120-130 тысяч рублей выше обычной версии "Москвича"."Автомобили способны проехать исключительно на природном газе до 250 км. на одной заправке. Расход природного газа составляет 7 куб. м на 100 км. при смешанном цикле. При этом общий запас хода на бензине и природном газе достигает около 900 км. Объем бака КПГ составляет 67 л.", - заключает "Автостат".

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москвич, авто, россия