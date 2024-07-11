Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лифтбек "Москвич 6" получит газомоторную версию - 11.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240711/avto-850014062.html
Лифтбек "Москвич 6" получит газомоторную версию
Лифтбек "Москвич 6" получит газомоторную версию - 11.07.2024, ПРАЙМ
Лифтбек "Москвич 6" получит газомоторную версию
Лифтбек "Москвич 6" появится в России в газомоторном исполнении, сообщает "Автостат" со ссылкой на компанию "Рари ТЭК Холдинг". | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T11:58+0300
2024-07-11T12:01+0300
москвич
авто
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0b/850014191_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_e45f687598f3795abd53187a99b425df.jpg
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Лифтбек "Москвич 6" появится в России в газомоторном исполнении, сообщает "Автостат" со ссылкой на компанию "Рари ТЭК Холдинг". Отмечается, чт о производство авто запустят на предприятии "РариТЭК" в городе Набережные Челны в рамках соглашения, которое недавно подписали Минпромторг, Татарстан и автозавод "Москвич".Как передает "Автостат", товарное производство автомобиля стартует в августе этого года. Коммерческий директор ООО "РариТЭК инжиниринг" Рамиль Ишмаев отметил, что стоимость нового лифтбека будет на 120-130 тысяч рублей выше обычной версии "Москвича"."Автомобили способны проехать исключительно на природном газе до 250 км. на одной заправке. Расход природного газа составляет 7 куб. м на 100 км. при смешанном цикле. При этом общий запас хода на бензине и природном газе достигает около 900 км. Объем бака КПГ составляет 67 л.", - заключает "Автостат".
https://1prime.ru/20240709/zapchasti--849964851.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0b/850014191_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_a1e1f19836a11a035e9f3641d99a51b6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москвич, авто, россия
Москвич, Авто, РОССИЯ
11:58 11.07.2024 (обновлено: 12:01 11.07.2024)
 
Лифтбек "Москвич 6" получит газомоторную версию

"Автостат": в России представили газомоторную версию лифтбека "Москвич 6"

© Фото : ООО "Газпром газомоторное топливо"Автомобиль Москвич 6
Автомобиль Москвич 6 - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© Фото : ООО "Газпром газомоторное топливо"
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Лифтбек "Москвич 6" появится в России в газомоторном исполнении, сообщает "Автостат" со ссылкой на компанию "Рари ТЭК Холдинг".
Отмечается, чт о производство авто запустят на предприятии "РариТЭК" в городе Набережные Челны в рамках соглашения, которое недавно подписали Минпромторг, Татарстан и автозавод "Москвич".
Как передает "Автостат", товарное производство автомобиля стартует в августе этого года. Коммерческий директор ООО "РариТЭК инжиниринг" Рамиль Ишмаев отметил, что стоимость нового лифтбека будет на 120-130 тысяч рублей выше обычной версии "Москвича".
"Автомобили способны проехать исключительно на природном газе до 250 км. на одной заправке. Расход природного газа составляет 7 куб. м на 100 км. при смешанном цикле. При этом общий запас хода на бензине и природном газе достигает около 900 км. Объем бака КПГ составляет 67 л.", - заключает "Автостат".
Работа автосервиса Renault в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
Россиян предупредили о возможных проблемах с поставкой авто из Китая
9 июля, 18:03
 
МосквичАвтоРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала