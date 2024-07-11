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В Россию везут конкурента ГАЗели – вот что уже известно - 11.07.2024, ПРАЙМ
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В Россию везут конкурента ГАЗели – вот что уже известно
В Россию везут конкурента ГАЗели – вот что уже известно - 11.07.2024, ПРАЙМ
В Россию везут конкурента ГАЗели – вот что уже известно
Белорусская компания "КФ Авто" планирует начать продажу китайских автомобилей Maxus под брендом Avior в России, передает портал "Китайские автомобили". | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T16:31+0300
2024-07-11T16:31+0300
россия
авто
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Белорусская компания "КФ Авто" планирует начать продажу китайских автомобилей Maxus под брендом Avior в России, передает портал "Китайские автомобили".Отмечается, что на российском рынке будут представлены коммерческие фургоны G10 и V90. Процессы регистрации и формирования дилерской сети уже запущены, первые шоу-румы планируются открыться в четвертом квартале текущего года.Avior G10 будет иметь передний привод, 2,0-литровый 160-сильный дизельный двигатель и 6-ступенчатую механическую коробку передач. Его цена составит от 3,93 до 3,99 миллиона рублей.Более крупная модель Avior V90 будет оснащена аналогичными характеристиками, однако с мощностью двигателя 150 лошадиных сил и будет стоить примерно на миллион рублей больше, чем G10. В будущем компания также планирует выпустить модель Avior V70 с 150-сильным дизелем, но это произойдет не ранее 2025-2026 года.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
16:31 11.07.2024
 
В Россию везут конкурента ГАЗели – вот что уже известно

"Китайские автомобили": авто Maxus попадут в Россию под маркой Avior в 2024 году

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВыставка "Станция манеж"
Выставка Станция манеж - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Белорусская компания "КФ Авто" планирует начать продажу китайских автомобилей Maxus под брендом Avior в России, передает портал "Китайские автомобили".
Отмечается, что на российском рынке будут представлены коммерческие фургоны G10 и V90. Процессы регистрации и формирования дилерской сети уже запущены, первые шоу-румы планируются открыться в четвертом квартале текущего года.
Avior G10 будет иметь передний привод, 2,0-литровый 160-сильный дизельный двигатель и 6-ступенчатую механическую коробку передач. Его цена составит от 3,93 до 3,99 миллиона рублей.
Более крупная модель Avior V90 будет оснащена аналогичными характеристиками, однако с мощностью двигателя 150 лошадиных сил и будет стоить примерно на миллион рублей больше, чем G10. В будущем компания также планирует выпустить модель Avior V70 с 150-сильным дизелем, но это произойдет не ранее 2025-2026 года.
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