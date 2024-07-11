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В Россию везут конкурента ГАЗели – вот что уже известно

В Россию везут конкурента ГАЗели – вот что уже известно - 11.07.2024, ПРАЙМ

В Россию везут конкурента ГАЗели – вот что уже известно

Белорусская компания "КФ Авто" планирует начать продажу китайских автомобилей Maxus под брендом Avior в России, передает портал "Китайские автомобили". | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T16:31+0300

2024-07-11T16:31+0300

2024-07-11T16:31+0300

россия

авто

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Белорусская компания "КФ Авто" планирует начать продажу китайских автомобилей Maxus под брендом Avior в России, передает портал "Китайские автомобили".Отмечается, что на российском рынке будут представлены коммерческие фургоны G10 и V90. Процессы регистрации и формирования дилерской сети уже запущены, первые шоу-румы планируются открыться в четвертом квартале текущего года.Avior G10 будет иметь передний привод, 2,0-литровый 160-сильный дизельный двигатель и 6-ступенчатую механическую коробку передач. Его цена составит от 3,93 до 3,99 миллиона рублей.Более крупная модель Avior V90 будет оснащена аналогичными характеристиками, однако с мощностью двигателя 150 лошадиных сил и будет стоить примерно на миллион рублей больше, чем G10. В будущем компания также планирует выпустить модель Avior V70 с 150-сильным дизелем, но это произойдет не ранее 2025-2026 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто