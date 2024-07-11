https://1prime.ru/20240711/avto-850023589.html
В Россию везут конкурента ГАЗели – вот что уже известно
В Россию везут конкурента ГАЗели – вот что уже известно - 11.07.2024, ПРАЙМ
В Россию везут конкурента ГАЗели – вот что уже известно
Белорусская компания "КФ Авто" планирует начать продажу китайских автомобилей Maxus под брендом Avior в России, передает портал "Китайские автомобили". | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T16:31+0300
2024-07-11T16:31+0300
2024-07-11T16:31+0300
россия
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/84153/21/841532146_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_e33f935af7260183865ba07dfc6ac28f.jpg
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Белорусская компания "КФ Авто" планирует начать продажу китайских автомобилей Maxus под брендом Avior в России, передает портал "Китайские автомобили".Отмечается, что на российском рынке будут представлены коммерческие фургоны G10 и V90. Процессы регистрации и формирования дилерской сети уже запущены, первые шоу-румы планируются открыться в четвертом квартале текущего года.Avior G10 будет иметь передний привод, 2,0-литровый 160-сильный дизельный двигатель и 6-ступенчатую механическую коробку передач. Его цена составит от 3,93 до 3,99 миллиона рублей.Более крупная модель Avior V90 будет оснащена аналогичными характеристиками, однако с мощностью двигателя 150 лошадиных сил и будет стоить примерно на миллион рублей больше, чем G10. В будущем компания также планирует выпустить модель Avior V70 с 150-сильным дизелем, но это произойдет не ранее 2025-2026 года.
https://1prime.ru/20240709/zapchasti--849964851.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84153/21/841532146_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_443bcf5c8ffa49e16becb4d4bbe4e6e9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авто
В Россию везут конкурента ГАЗели – вот что уже известно
"Китайские автомобили": авто Maxus попадут в Россию под маркой Avior в 2024 году
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ.
Белорусская компания "КФ Авто" планирует начать продажу китайских автомобилей Maxus под брендом Avior в России, передает
портал "Китайские автомобили".
Отмечается, что на российском рынке будут представлены коммерческие фургоны G10 и V90. Процессы регистрации и формирования дилерской сети уже запущены, первые шоу-румы планируются открыться в четвертом квартале текущего года.
Avior G10 будет иметь передний привод, 2,0-литровый 160-сильный дизельный двигатель и 6-ступенчатую механическую коробку передач. Его цена составит от 3,93 до 3,99 миллиона рублей.
Более крупная модель Avior V90 будет оснащена аналогичными характеристиками, однако с мощностью двигателя 150 лошадиных сил и будет стоить примерно на миллион рублей больше, чем G10. В будущем компания также планирует выпустить модель Avior V70 с 150-сильным дизелем, но это произойдет не ранее 2025-2026 года.
Россиян предупредили о возможных проблемах с поставкой авто из Китая