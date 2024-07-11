https://1prime.ru/20240711/avto-850023991.html

Changan представит в России "зимнюю" версию кроссовера CS95

Changan представит в России "зимнюю" версию кроссовера CS95 - 11.07.2024, ПРАЙМ

Changan представит в России "зимнюю" версию кроссовера CS95

Китайский кроссовер Changan CS95 New будет выпускаться в России с заводским пакетом "зимних" опций, передает портал "Китайские автомобили". | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T16:43+0300

2024-07-11T16:43+0300

2024-07-11T16:43+0300

россия

китай

авто

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Китайский кроссовер Changan CS95 New будет выпускаться в России с заводским пакетом "зимних" опций, передает портал "Китайские автомобили".В материале заметили, что главное отличие состоит в наличии пакета теплых опций, включающих обогрев руля, передних сидений и лобового стекла. Новая версия будет выходить под наименованием Tech.Отмечается, что точная дата выпуска и цена неизвестны.

https://1prime.ru/20240708/avto-849912064.html

китай

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россия, китай, авто