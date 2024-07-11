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Changan представит в России "зимнюю" версию кроссовера CS95
Changan представит в России "зимнюю" версию кроссовера CS95 - 11.07.2024, ПРАЙМ
Changan представит в России "зимнюю" версию кроссовера CS95
Китайский кроссовер Changan CS95 New будет выпускаться в России с заводским пакетом "зимних" опций, передает портал "Китайские автомобили". | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T16:43+0300
2024-07-11T16:43+0300
2024-07-11T16:43+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Китайский кроссовер Changan CS95 New будет выпускаться в России с заводским пакетом "зимних" опций, передает портал "Китайские автомобили".В материале заметили, что главное отличие состоит в наличии пакета теплых опций, включающих обогрев руля, передних сидений и лобового стекла. Новая версия будет выходить под наименованием Tech.Отмечается, что точная дата выпуска и цена неизвестны.
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россия, китай, авто
Changan представит в России "зимнюю" версию кроссовера CS95
"Китайские автомобили": Changan выпустит "теплый" CS95 для России
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ.
Китайский кроссовер Changan CS95 New будет выпускаться в России с заводским пакетом "зимних" опций, передает
портал "Китайские автомобили".
В материале заметили, что главное отличие состоит в наличии пакета теплых опций, включающих обогрев руля, передних сидений и лобового стекла. Новая версия будет выходить под наименованием Tech.
Отмечается, что точная дата выпуска и цена неизвестны.
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