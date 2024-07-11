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В Белоруссии выстроились в очереди за Lada Vesta - 11.07.2024, ПРАЙМ
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В Белоруссии выстроились в очереди за Lada Vesta
В Белоруссии выстроились в очереди за Lada Vesta - 11.07.2024, ПРАЙМ
В Белоруссии выстроились в очереди за Lada Vesta
"АвтоВАЗ" создал для белорусского рынка "народную" спецверсию Lada Vesta, в дилерских центрах за машинами выстроилась очередь. Об этом пишет портал Quto. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T16:56+0300
2024-07-11T16:56+0300
авто
белоруссия
lada vesta
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" создал для белорусского рынка "народную" спецверсию Lada Vesta, в дилерских центрах за машинами выстроилась очередь. Об этом пишет портал Quto.Отмечается, что машина представлена как лимитированная версия в комплектации Lada Vesta под названием Special Edition. Стоимость автомобиля составляет 1,2 миллиона российских рублей, или 43 900 белорусских рублей."В список оборудования такой "Весты" включены фронтальные подушки безопасности, антиблокировочная система тормозов, кондиционер, электрические стеклоподъемники и элекропривод зеркал", - сказано в публикации.Отмечается также, что в Белоруссии возник ажиотажный спрос на универсалы Lada Vesta, жители страны выстраиваются в очереди.
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авто, белоруссия, lada vesta
Авто, БЕЛОРУССИЯ, Lada Vesta
16:56 11.07.2024
 
В Белоруссии выстроились в очереди за Lada Vesta

Quoto: продажи Lada Vesta от "АвтоВАЗа" бьют все рекорды в Белоруссии

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Vesta
Автомобиль Lada Vesta - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" создал для белорусского рынка "народную" спецверсию Lada Vesta, в дилерских центрах за машинами выстроилась очередь. Об этом пишет портал Quto.
Отмечается, что машина представлена как лимитированная версия в комплектации Lada Vesta под названием Special Edition. Стоимость автомобиля составляет 1,2 миллиона российских рублей, или 43 900 белорусских рублей.
"В список оборудования такой "Весты" включены фронтальные подушки безопасности, антиблокировочная система тормозов, кондиционер, электрические стеклоподъемники и элекропривод зеркал", - сказано в публикации.
Отмечается также, что в Белоруссии возник ажиотажный спрос на универсалы Lada Vesta, жители страны выстраиваются в очереди.
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