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"АвтоВАЗ" не исключил индексации цен на Lada в августе или сентябре - 11.07.2024, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" не исключил индексации цен на Lada в августе или сентябре
"АвтоВАЗ" не исключил индексации цен на Lada в августе или сентябре - 11.07.2024, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" не исключил индексации цен на Lada в августе или сентябре
"АвтоВАЗ" не исключает индексации цен на автомобили Lada в августе или сентябре, она будет не выше инфляции и, скорее всего, не затронет базовые версии, сообщил | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T17:03+0300
2024-07-11T17:03+0300
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авто
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" не исключает индексации цен на автомобили Lada в августе или сентябре, она будет не выше инфляции и, скорее всего, не затронет базовые версии, сообщил журналистам официальный представитель "АвтоВАЗа" Сергей Ильинский. "АвтоВАЗ" внимательно анализирует ситуацию с инфляцией, и, учитывая ее, мы не исключаем индексации цен в августе или сентябре текущего года на величину не выше инфляции. Отдельно отметим, что с начала 2024 года средняя индексация цен на Lada составила всего 2,9%, что значительно ниже общероссийского показателя инфляции", - сказал он. "При этом возможная индексация, скорее всего, не затронет базовые, наиболее доступные версии всех моделей Lada", - добавил Ильинский. Официальный представитель компании также уточнил, что "АвтоВАЗ" продолжит строгий контроль своей дилерской сети в отношении соблюдения политики ценообразования. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в 2 раза в годовом выражении).
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lada, авто, автоваз
Lada, Авто, АвтоВАЗ
17:03 11.07.2024
 
"АвтоВАЗ" не исключил индексации цен на Lada в августе или сентябре

Ильинский: "АвтоВАЗ" не исключил индексации цен на Lada в августе или сентябре

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Презентация новой модели Lada Iskra
ПМЭФ-2024. Презентация новой модели Lada Iskra - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" не исключает индексации цен на автомобили Lada в августе или сентябре, она будет не выше инфляции и, скорее всего, не затронет базовые версии, сообщил журналистам официальный представитель "АвтоВАЗа" Сергей Ильинский.
"АвтоВАЗ" внимательно анализирует ситуацию с инфляцией, и, учитывая ее, мы не исключаем индексации цен в августе или сентябре текущего года на величину не выше инфляции. Отдельно отметим, что с начала 2024 года средняя индексация цен на Lada составила всего 2,9%, что значительно ниже общероссийского показателя инфляции", - сказал он.
"При этом возможная индексация, скорее всего, не затронет базовые, наиболее доступные версии всех моделей Lada", - добавил Ильинский.
Официальный представитель компании также уточнил, что "АвтоВАЗ" продолжит строгий контроль своей дилерской сети в отношении соблюдения политики ценообразования.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в 2 раза в годовом выражении).
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