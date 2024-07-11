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"АвтоВАЗ" рассчитывает на возобновление льготных автокредитов

"АвтоВАЗ" рассчитывает на возобновление льготных автокредитов - 11.07.2024, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" рассчитывает на возобновление льготных автокредитов

"АвтоВАЗ" рассчитывает на возобновление льготных автокредитов на фоне высокой ставки ЦБ, сообщил журналистам официальный представитель "АвтоВАЗа" Сергей... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T17:10+0300

2024-07-11T17:10+0300

2024-07-11T17:10+0300

экономика

россия

автоваз

кредит

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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" рассчитывает на возобновление льготных автокредитов на фоне высокой ставки ЦБ, сообщил журналистам официальный представитель "АвтоВАЗа" Сергей Ильинский. Он отметил, что компания прилагает все усилия для выполнения производственного плана в 500 тысяч автомобилей в год, в связи с чем рассчитывает на возобновление программы льготного автокредитования, что поможет удержать набранный темп по продажам."Покупки новых автомобилей Lada в кредит — довольно высокий процент. И в ситуации высокой процентной ставки мы бы как раз таки приветствовали возобновление программы льготного автокредитования", — добавил он. Официальный представитель также уточнил, что "АвтоВАЗ" уже обратился в Минпромторг РФ по этому вопросу. Банк России проведет заседание по ставке 26 июля. На предстоящем заседании главным предметом обсуждения станет повышение ставки до 17% или 18% с текущих 16%.АвтоВАЗ владеет заводами в Тольятти и Ижевске. Renault в середине мая 2022 года передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в собственность РФ. В состав марки входят четыре семейства моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи машин Lada в прошлом году увеличились почти в два раза и составили 352,6 тысячи

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россия, автоваз, кредит