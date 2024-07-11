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"АвтоВАЗ" увеличил производство Lada в России на 73 процента - 11.07.2024, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" увеличил производство Lada в России на 73 процента
"АвтоВАЗ" увеличил производство Lada в России на 73 процента - 11.07.2024, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" увеличил производство Lada в России на 73 процента
Производство автомобилей Lada в первом полугодии 2024 года увеличилось на 73% в годовом выражении, до 235,8 тысячи штук, в июне также наблюдается положительная... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T17:05+0300
2024-07-11T17:05+0300
автоваз
авто
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Производство автомобилей Lada в первом полугодии 2024 года увеличилось на 73% в годовом выражении, до 235,8 тысячи штук, в июне также наблюдается положительная тенденция: рост в 3 раза, до 45,2 тысяч машин, сообщил журналистам официальный представитель "АвтоВАЗа" Сергей Ильинский. "За 6 месяцев производство выросло на 73%, до 235 815 автомобилей Lada, включая 3790 автомобилей Largus, выпускаемых в Ижевске с 15 мая 2024 года. По итогам первого полугодия производство Vesta выросло в 3,5 раза, Granta на 37%, Niva - на 49%. Общий объем производства автомобилей и машинокомплектов Lada за 6 месяцев 2024 года превысил объемы выпуска всего 2022 года и является максимальным с 2020 года", - отметил он. "Производство Lada в июне составило 45 238 автомобилей и машинокомплектов, что почти в три раза больше, чем июне 2023 года (15 702 автомобилей)", - уточнил Ильинский. Прирост производства месяц к месяцу показали все модели: Vesta – в 2 раза, Granta – в 3 раза, семейство Niva - в 3 раза, а Largus не выпускался годом ранее. Официальный представитель также рассказал, что "АвтоВАЗ" ведет работу по плановому увеличению скорости производственных линий. "Уже летом выпуск нового автомобиля происходит каждые 25 секунд, а осенью мы приблизимся к максимальному параметру – 20 секунд", - заявил Ильинский, отметив, что речь идет о суммарных мощностях заводов в Тольятти и Ижевске. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в 2 раза в годовом выражении).
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автоваз, авто
АвтоВАЗ, Авто
17:05 11.07.2024
 
"АвтоВАЗ" увеличил производство Lada в России на 73 процента

"АвтоВАЗ" увеличил производство Lada в России в первом полугодии на 73 процента

© РИА Новости . Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Анар Мовсумов
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Производство автомобилей Lada в первом полугодии 2024 года увеличилось на 73% в годовом выражении, до 235,8 тысячи штук, в июне также наблюдается положительная тенденция: рост в 3 раза, до 45,2 тысяч машин, сообщил журналистам официальный представитель "АвтоВАЗа" Сергей Ильинский.
"За 6 месяцев производство выросло на 73%, до 235 815 автомобилей Lada, включая 3790 автомобилей Largus, выпускаемых в Ижевске с 15 мая 2024 года. По итогам первого полугодия производство Vesta выросло в 3,5 раза, Granta на 37%, Niva - на 49%. Общий объем производства автомобилей и машинокомплектов Lada за 6 месяцев 2024 года превысил объемы выпуска всего 2022 года и является максимальным с 2020 года", - отметил он.
"Производство Lada в июне составило 45 238 автомобилей и машинокомплектов, что почти в три раза больше, чем июне 2023 года (15 702 автомобилей)", - уточнил Ильинский. Прирост производства месяц к месяцу показали все модели: Vesta – в 2 раза, Granta – в 3 раза, семейство Niva - в 3 раза, а Largus не выпускался годом ранее.
Официальный представитель также рассказал, что "АвтоВАЗ" ведет работу по плановому увеличению скорости производственных линий. "Уже летом выпуск нового автомобиля происходит каждые 25 секунд, а осенью мы приблизимся к максимальному параметру – 20 секунд", - заявил Ильинский, отметив, что речь идет о суммарных мощностях заводов в Тольятти и Ижевске.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в 2 раза в годовом выражении).
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