https://1prime.ru/20240711/bayden-850012025.html

"Как никогда прежде". Байден готов пересечь красные линии на Украине

"Как никогда прежде". Байден готов пересечь красные линии на Украине - 11.07.2024, ПРАЙМ

"Как никогда прежде". Байден готов пересечь красные линии на Украине

Президент США Джо Байден масимально приблизился к пересечению красных линий на Украине, говорится в статье конгрессмена Уоррена Дэвидсона для издания... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T11:07+0300

2024-07-11T11:07+0300

2024-07-11T11:39+0300

политика

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джо байден

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден масимально приблизился к пересечению красных линий на Украине, говорится в статье конгрессмена Уоррена Дэвидсона для издания Responsible Statecraft."Складывается ощущение, что президент как никогда прежде готов нарушить все оставшиеся красные линии на Украине", — отметил автор материала.Отмечается, что администрация Байдена с самого начала конфликта четко определила "красные линии" в случае эскалации кризиса. Тем не менее, президент позволил поставку американских танков M1 Abrams на Украину, хотя ранее он заявлял, что они не подходят для украинских вооруженных сил.Кроме того, американский лидер позволил использовать американское оружие для бомбардировок по территории России, что резко увеличило опасность эскалации конфликта.Теперь администрация Байдена рассматривает возможность разрешения работы американских военных подрядчиков на Украине, что может стать первым шагом к вовлечению американских солдат в конфликт. Некоторые эксперты сравнивают это с вьетнамской войной, где присутствие США вначале было скрытым, но постепенно привело к развертыванию активных боевых действий.Автор материала заключил, что теперь остается только догадываться, задумает ли Байден направить на Украину действующих американских военнослужащих, чтобы нарушить последние красные линии.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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сша, джо байден, украина