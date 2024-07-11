https://1prime.ru/20240711/bayden-850012192.html

"В Америке нет королей". В Канаде разозлились на слова Байдена

"В Америке нет королей". В Канаде разозлились на слова Байдена - 11.07.2024, ПРАЙМ

"В Америке нет королей". В Канаде разозлились на слова Байдена

В США "нет королей", заявил действующий американский президент Джо Байден, осудив решение Верховного суда об иммунитете для Трампа. Об этом сообщает издание... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T11:15+0300

2024-07-11T11:15+0300

2024-07-11T11:18+0300

сша

джо байден

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847666952_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eca01268b11a16e49b5b6587a4812089.jpg

МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. В США "нет королей", заявил действующий американский президент Джо Байден, осудив решение Верховного суда об иммунитете для Трампа. Об этом сообщает издание Toronto Sun.Ранее Верховный суд Штатов предоставил Трампу частичный иммунитет по делу о штурме Капитолия.Комментируя решение суда, Байден выразил крайнюю обеспокоенность по этому поводу и заявил, что в США "нет королей" и в этой стране все должны быть равны перед законом.В этой связи автор статьи предполагает, что таким образом Байден намекнул на Велкобританию, как на монархию. Он отмечает, что за счет такой формы правления сместить премьер-министра в Британии без выборов и госпереворотов гораздо проще, чем "свергнуть" президента США.Автор статьи подчеркивает, что поэтому в Штатах "никак не могут избавиться от Байдена, несмотря на серьезные вопросы о его пригодности для работы на посту после его катастрофического выступления на дебатах".Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>

https://1prime.ru/20240701/tramp-849641807.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, джо байден, дональд трамп