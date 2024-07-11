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"В Америке нет королей". В Канаде разозлились на слова Байдена - 11.07.2024, ПРАЙМ
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"В Америке нет королей". В Канаде разозлились на слова Байдена
"В Америке нет королей". В Канаде разозлились на слова Байдена - 11.07.2024, ПРАЙМ
"В Америке нет королей". В Канаде разозлились на слова Байдена
В США "нет королей", заявил действующий американский президент Джо Байден, осудив решение Верховного суда об иммунитете для Трампа. Об этом сообщает издание... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T11:15+0300
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сша
джо байден
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. В США "нет королей", заявил действующий американский президент Джо Байден, осудив решение Верховного суда об иммунитете для Трампа. Об этом сообщает издание Toronto Sun.Ранее Верховный суд Штатов предоставил Трампу частичный иммунитет по делу о штурме Капитолия.Комментируя решение суда, Байден выразил крайнюю обеспокоенность по этому поводу и заявил, что в США "нет королей" и в этой стране все должны быть равны перед законом.В этой связи автор статьи предполагает, что таким образом Байден намекнул на Велкобританию, как на монархию. Он отмечает, что за счет такой формы правления сместить премьер-министра в Британии без выборов и госпереворотов гораздо проще, чем "свергнуть" президента США.Автор статьи подчеркивает, что поэтому в Штатах "никак не могут избавиться от Байдена, несмотря на серьезные вопросы о его пригодности для работы на посту после его катастрофического выступления на дебатах".Полный текст статьи читайте на ИноСМИ&gt;&gt;&gt;
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сша, джо байден, дональд трамп
США, Джо Байден, Дональд Трамп
11:15 11.07.2024 (обновлено: 11:18 11.07.2024)
 
"В Америке нет королей". В Канаде разозлились на слова Байдена

TS: Байден раскритиковал решение Верховного суда об иммунитете для Трампа

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. В США "нет королей", заявил действующий американский президент Джо Байден, осудив решение Верховного суда об иммунитете для Трампа. Об этом сообщает издание Toronto Sun.
Ранее Верховный суд Штатов предоставил Трампу частичный иммунитет по делу о штурме Капитолия.
Комментируя решение суда, Байден выразил крайнюю обеспокоенность по этому поводу и заявил, что в США "нет королей" и в этой стране все должны быть равны перед законом.
В этой связи автор статьи предполагает, что таким образом Байден намекнул на Велкобританию, как на монархию. Он отмечает, что за счет такой формы правления сместить премьер-министра в Британии без выборов и госпереворотов гораздо проще, чем "свергнуть" президента США.
Автор статьи подчеркивает, что поэтому в Штатах "никак не могут избавиться от Байдена, несмотря на серьезные вопросы о его пригодности для работы на посту после его катастрофического выступления на дебатах".
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
Верховный суд США отказался признать за Трампом абсолютный иммунитет
1 июля, 18:05
 
СШАДжо БайденДональд Трамп
 
 
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