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Генсек НАТО приветствовал планы США разместить дальнобойные ракеты в ФРГ
Генсек НАТО приветствовал планы США разместить дальнобойные ракеты в ФРГ - 11.07.2024, ПРАЙМ
Генсек НАТО приветствовал планы США разместить дальнобойные ракеты в ФРГ
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует объявление США о намерении разместить в Германии дальнобойные системы вооружения. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T21:41+0300
2024-07-11T21:41+0300
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл — ПРАЙМ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует объявление США о намерении разместить в Германии дальнобойные системы вооружения. "Они объявили, что планируется размещение этих дальнобойных конвенциональных ракет в Германии. Это демонстрирует приверженность США НАТО, европейской безопасности, это хорошее послание, которое можно приветствовать", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов на саммите НАТО в Вашингтоне. Генсек также пояснил, что намерение США размещать дальнобойные ракеты в Германии якобы "демонстрирует цель на сдерживание и сохранение мира". Ранее в Пентагоне сообщили, что в 2026 году США начнут размещать в Германии дальнобойные ударные системы, которые будут значительно превосходить уже имеющиеся в Европе орудия. В частности, речь идет о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков ранее подчеркнул, что подобная мера представляет собой "просто звено в эскалационном курсе, один из элементов запугивания, которое на сегодня является чуть ли не главной составляющей линии НАТО и США на российском направлении".Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сказал РИА Новости, что решение разместить дальнобойные ракеты США на территории Германии с 2026 года — это грубый просчет обеих сторон, который показывает всему миру их намерение подорвать международную безопасность и стратегическую стабильность.
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сша, нато, германия, вооружение
Спецоперация на Украине, США, НАТО, ГЕРМАНИЯ, вооружение
Генсек НАТО приветствовал планы США разместить дальнобойные ракеты в ФРГ
Генсек НАТО приветствовал планы США разместить дальнобойные ракеты в ФРГ
БРЮССЕЛЬ, 11 июл — ПРАЙМ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует объявление США о намерении разместить в Германии дальнобойные системы вооружения.
"Они объявили, что планируется размещение этих дальнобойных конвенциональных ракет в Германии. Это демонстрирует приверженность США НАТО, европейской безопасности, это хорошее послание, которое можно приветствовать", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов на саммите НАТО в Вашингтоне.
Генсек также пояснил, что намерение США размещать дальнобойные ракеты в Германии якобы "демонстрирует цель на сдерживание и сохранение мира".
Ранее в Пентагоне сообщили, что в 2026 году США начнут размещать в Германии дальнобойные ударные системы, которые будут значительно превосходить уже имеющиеся в Европе орудия. В частности, речь идет о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".
В ФРГ высказались о планах США разместить ударные системы в Германии
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков ранее подчеркнул, что подобная мера представляет собой "просто звено в эскалационном курсе, один из элементов запугивания, которое на сегодня является чуть ли не главной составляющей линии НАТО и США на российском направлении".
Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сказал РИА Новости, что решение разместить дальнобойные ракеты США на территории Германии с 2026 года — это грубый просчет обеих сторон, который показывает всему миру их намерение подорвать международную безопасность и стратегическую стабильность.