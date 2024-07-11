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ЦБ обозначил курс доллара и евро на 12 июля
ЦБ обозначил курс доллара и евро на 12 июля - 11.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил курс доллара и евро на 12 июля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, 12 июля, составил 12 рублей, курс доллара — 87,99 рубля, евро — 95,68 рубля, следует из данных... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T17:26+0300
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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, 12 июля, составил 12 рублей, курс доллара — 87,99 рубля, евро — 95,68 рубля, следует из данных Банка России.Ранее Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и НКЦ. При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ.С 13 июня Мосбиржа приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом.
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банк россии, доллар, евро, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Банк России, доллар, евро, юань
ЦБ обозначил курс доллара и евро на 12 июля
Курс юаня ЦБ РФ на 12 июля - 12 руб, доллара - 87,99 руб, евро - 95,68 руб
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, 12 июля, составил 12 рублей, курс доллара — 87,99 рубля, евро — 95,68 рубля, следует из данных Банка России.
Ранее Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и НКЦ. При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ.
С 13 июня Мосбиржа приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом.