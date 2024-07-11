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Президент Литвы выступил с откровенным признанием по Украине
Президент Литвы выступил с откровенным признанием по Украине - 11.07.2024, ПРАЙМ
Президент Литвы выступил с откровенным признанием по Украине
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о провале плана его французского коллеги Эммануэля Макрона по отправке инструкторов на Украину. Об этом он рассказал в... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T13:22+0300
2024-07-11T13:22+0300
2024-07-11T13:23+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о провале плана его французского коллеги Эммануэля Макрона по отправке инструкторов на Украину. Об этом он рассказал в интервью агентству Bloomberg.Ранее французский лидер не исключал отправку в зону СВО военных инструкторов, если Вооруженные силы России прорвут линию фронта и такая просьба поступит от Киева."Науседа заявил, что план не получил широкой поддержки, и без консенсуса "идея, скорее всего, останется нерешенной и повиснет в воздухе", - пишет Bloomberg.Издание добавляет, что литовский президент не видел, чтобы макрон предпринимал какие-то действия для решения этой проблемы.
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литва, эммануэль макрон, украина
Спецоперация на Украине, ЛИТВА, Эммануэль Макрон, УКРАИНА
Президент Литвы выступил с откровенным признанием по Украине
Глава Литвы Науседа: план Макрона по отправке инструкторов на Украину провалился
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о провале плана его французского коллеги Эммануэля Макрона по отправке инструкторов на Украину. Об этом он рассказал в интервью агентству Bloomberg
.
Ранее французский лидер не исключал отправку в зону СВО военных инструкторов, если Вооруженные силы России прорвут линию фронта и такая просьба поступит от Киева.
"Науседа заявил, что план не получил широкой поддержки, и без консенсуса "идея, скорее всего, останется нерешенной и повиснет в воздухе", - пишет Bloomberg.
Издание добавляет, что литовский президент не видел, чтобы макрон предпринимал какие-то действия для решения этой проблемы.
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