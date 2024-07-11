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"Лукойл" предложил модернизацию Волгоградского НПЗ на 90 миллиардов рублей - 11.07.2024, ПРАЙМ
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"Лукойл" предложил модернизацию Волгоградского НПЗ на 90 миллиардов рублей
"Лукойл" предложил модернизацию Волгоградского НПЗ на 90 миллиардов рублей - 11.07.2024, ПРАЙМ
"Лукойл" предложил модернизацию Волгоградского НПЗ на 90 миллиардов рублей
"Лукойл" предлагает кабмину РФ предусмотреть меры господдержки для новых установок глубокой переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и думает... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T08:55+0300
2024-07-11T08:55+0300
энергетика
россия
лукойл
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. "Лукойл" предлагает кабмину РФ предусмотреть меры господдержки для новых установок глубокой переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и думает над созданием установок на Волгоградском НПЗ с инвестициями более 90 миллиардов рублей, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Лукойл" предлагает правительству предусмотреть меры господдержки для новых установок глубокой переработки нефти на НПЗ. "Лукойл" думает над созданием установок на Волгоградском НПЗ с инвестициями более 90 миллиардов рублей, в том числе комплекса по производству 1,2 миллиона тонн дизтоплива в год", - пишет издание. Отмечается, что компания прорабатывает вопрос строительства новых установок депарафинизации дизтоплива и гидроизомеризации масляных фракций на Волгоградском НПЗ. Строительство установок позволит увеличить годовой выпуск дизельного топлива на 1,2 миллиона тонн, включая 500 тысяч тонн зимних сортов для внутреннего рынка, уточняет собеседник "Коммерсанта", знакомый с июньским обращением главы "Лукойла" Вадима Воробьева в правительство. Кроме того, новый комплекс сможет выпускать 200 тысяч тонн масел в год для производства высокотехнологических моторных, гидравлических и индустриальных масел. Суммарные инвестиции в проект оцениваются в 94 миллиарда рублей, добавил он. "Новый проект без применения мер господдержки экономически неэффективен", - приводятся слова Воробьева в газете. Наиболее оптимальным инструментом стимулирования он считает применение инвестнадбавки (Кинв) к обратному акцизу на нефть, но сейчас для новых проектов углубления переработки мера не предусмотрена. Вице-президент Российского-топливного союза (РТС) Ринат Фаттахов считает, что новый комплекс по производству дизтоплива позволил бы закрыть локальные дефициты в регионах по зимним сортам, которые возникают каждый сезон при аномальных морозах. А благодаря удобному расположению Волгоградского НПЗ могут быть созданы дополнительные резервы для посевной на юге РФ, куда с началом туристического сезона из-за загрузки сети ОАО РЖД сроки доставки топлива обычно возрастают, пишет "Коммерсант". По данным издания, "Лукойл" владеет четырьмя крупными НПЗ в РФ: Волгоградским, Нижегородским, Пермским и Ухтинским. По итогам 2023 года Волгоградский НПЗ переработал 13,5 миллиона тонн сырья. Этот завод занимает третье место по выпуску дизтоплива в РФ после комплекса "Танеко" "Татнефти" и Омского НПЗ "Газпром нефти".
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россия, лукойл
Энергетика, РОССИЯ, ЛУКОЙЛ
08:55 11.07.2024
 
"Лукойл" предложил модернизацию Волгоградского НПЗ на 90 миллиардов рублей

"Ъ": "Лукойл" предлагает модернизацию Волгоградского НПЗ на 90 млрд руб

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд компании "Лукойл"
Стенд компании Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. "Лукойл" предлагает кабмину РФ предусмотреть меры господдержки для новых установок глубокой переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и думает над созданием установок на Волгоградском НПЗ с инвестициями более 90 миллиардов рублей, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Лукойл" предлагает правительству предусмотреть меры господдержки для новых установок глубокой переработки нефти на НПЗ. "Лукойл" думает над созданием установок на Волгоградском НПЗ с инвестициями более 90 миллиардов рублей, в том числе комплекса по производству 1,2 миллиона тонн дизтоплива в год", - пишет издание.
Отмечается, что компания прорабатывает вопрос строительства новых установок депарафинизации дизтоплива и гидроизомеризации масляных фракций на Волгоградском НПЗ.
Строительство установок позволит увеличить годовой выпуск дизельного топлива на 1,2 миллиона тонн, включая 500 тысяч тонн зимних сортов для внутреннего рынка, уточняет собеседник "Коммерсанта", знакомый с июньским обращением главы "Лукойла" Вадима Воробьева в правительство. Кроме того, новый комплекс сможет выпускать 200 тысяч тонн масел в год для производства высокотехнологических моторных, гидравлических и индустриальных масел. Суммарные инвестиции в проект оцениваются в 94 миллиарда рублей, добавил он.
"Новый проект без применения мер господдержки экономически неэффективен", - приводятся слова Воробьева в газете. Наиболее оптимальным инструментом стимулирования он считает применение инвестнадбавки (Кинв) к обратному акцизу на нефть, но сейчас для новых проектов углубления переработки мера не предусмотрена.
Вице-президент Российского-топливного союза (РТС) Ринат Фаттахов считает, что новый комплекс по производству дизтоплива позволил бы закрыть локальные дефициты в регионах по зимним сортам, которые возникают каждый сезон при аномальных морозах. А благодаря удобному расположению Волгоградского НПЗ могут быть созданы дополнительные резервы для посевной на юге РФ, куда с началом туристического сезона из-за загрузки сети ОАО РЖД сроки доставки топлива обычно возрастают, пишет "Коммерсант".
По данным издания, "Лукойл" владеет четырьмя крупными НПЗ в РФ: Волгоградским, Нижегородским, Пермским и Ухтинским. По итогам 2023 года Волгоградский НПЗ переработал 13,5 миллиона тонн сырья. Этот завод занимает третье место по выпуску дизтоплива в РФ после комплекса "Танеко" "Татнефти" и Омского НПЗ "Газпром нефти".
 
ЭнергетикаРОССИЯЛУКОЙЛ
 
 
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