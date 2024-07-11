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МЭА повысило прогноз по росту добычи нефти в мире

МЭА повысило прогноз по росту добычи нефти в мире - 11.07.2024, ПРАЙМ

МЭА повысило прогноз по росту добычи нефти в мире

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировой добыче нефти на 2024 год на 80 тысяч баррелей в сутки: теперь ожидает ее роста примерно | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T11:02+0300

2024-07-11T11:02+0300

2024-07-11T11:02+0300

энергетика

мэа

нефть

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировой добыче нефти на 2024 год на 80 тысяч баррелей в сутки: теперь ожидает ее роста примерно на 770 тысяч баррелей в сутки, до 102,98 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного июльского доклада агентства. "В 2024 году прогнозируется ежегодный прирост на 770 тысяч баррелей в сутки, а в следующем году – на 1,8 миллиона баррелей в сутки", – говорится в докладе. В июньском докладе МЭА прогнозировало мировую добычу в текущем году на уровне 102,9 миллиона баррелей в сутки и рост примерно на 690 тысяч баррелей в сутки – с 102,21 миллиона баррелей в сутки в 2023 году. Согласно таблицам, приложенным в июльском докладе, МЭА ожидает, что добыча нефти в текущем году составит 102,98 миллиона баррелей в сутки, а рост – примерно 770 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, прогноз темпов роста добычи вырос на 80 тысяч баррелей в сутки. Мировая добыча нефти в 2025 году ожидается организацией на уровне 104,81 миллиона баррелей в сутки.

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мэа, нефть