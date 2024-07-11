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В МЭА оценили уровень нефтедобычи участников ОПЕК+ в июне

В МЭА оценили уровень нефтедобычи участников ОПЕК+ в июне - 11.07.2024, ПРАЙМ

В МЭА оценили уровень нефтедобычи участников ОПЕК+ в июне

Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, в июне снизили нефтедобычу на 50 тысяч баррелей в сутки по сравнению с маем, до 34,43 миллиона баррелей в сутки,... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T11:03+0300

2024-07-11T11:03+0300

2024-07-11T11:03+0300

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мэа

нефть

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, в июне снизили нефтедобычу на 50 тысяч баррелей в сутки по сравнению с маем, до 34,43 миллиона баррелей в сутки, превысив целевые уровни нефтедобычи на 580 тысяч баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА). Согласно приложенным таблицам, 18 стран-участниц альянса, у которых есть квоты, добывали в июне 34,43 миллиона баррелей в сутки. В мае их добыча составляла 34,48 миллиона баррелей. Таким образом, за месяц она снизилась на 50 тысяч баррелей в сутки. "Добыча в 18 странах альянса, на которые распространяются квоты, в июне была на 580 тысяч баррелей в сутки выше целевого показателя в 33,85 миллиона баррелей в сутки. Объем поставок из ОАЭ увеличился, в результате чего эта страна стала крупнейшим источником перепроизводства ОПЕК+. Россия также продолжала добывать больше целевого уровня", - говорится в докладе. МЭА уточняет, что предельным уровнем считает все объявленные обязательства по сокращению добычи, в том числе "добровольные". По оценке аналитиков агентства, в июне добыча нефти всех 22 участников ОПЕК+ снизилась на 20 тысяч баррелей в сутки, до 41,44 миллиона баррелей в сутки. Добыча членов ОПЕК снизилась на 150 тысяч баррелей в сутки, до 27,06 миллиона баррелей в сутки, в то время как в странах вне ОПЕК она выросла на 130 тысяч баррелей в сутки, до 14,38 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, эффективные резервные мощности, исключая попавшие под санкции Иран и Россию, составили 5,8 миллиона баррелей в сутки, причем 57% из них приходится на Саудовскую Аравию, отметили в агентстве. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам во вторник, что независимые источники проводят оценку исполнения сделки ОПЕК+ в мае и июне, поэтому пока рано говорить о наличии у России недовыполнения сделки за этот период. Ранее также сообщалось, что Россия, Ирак и Казахстан столкнулись в первом квартале с перепроизводством нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Страны пообещали представить план по его компенсации. В понедельник Казахстан заявил, что компенсирует до сентября 2025 года превышение оговоренных уровней по добыче в первом полугодии. ОПЕК+ в рамках соглашения имеет квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников, имеют добровольные сокращения. По итогам заседаний альянса 2 июня они продлили свои сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А дополнительные ограничения на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно сводить на нет с октября, но пока оставили их на нынешнем уровне. Россия в июне сверх квот сокращала добычу на 471 тысячу баррелей в сутки.

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