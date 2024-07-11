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МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть в мире на 2024 год - 11.07.2024, ПРАЙМ
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МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть в мире на 2024 год
МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть в мире на 2024 год - 11.07.2024, ПРАЙМ
МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть в мире на 2024 год
Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 10 тысяч баррелей в сутки, до 970 тысяч баррелей в... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T11:05+0300
2024-07-11T11:05+0300
мир
мэа
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 10 тысяч баррелей в сутки, до 970 тысяч баррелей в сутки, и теперь ожидает его на уровне 103,06 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного июльского доклада МЭА. "Глобальный прирост в 2024 и 2025 годах составит, по прогнозам, чуть менее 1 миллиона баррелей в сутки", – говорится в докладе. Среди сдерживающих факторов роста мирового спроса МЭА называет небольшой экономический рост и электрификацию автомобилей. Отмечается, что темпы роста мирового спроса на нефть продолжают замедляться, во втором квартале текущего года рост замедлился до 710 тысяч баррелей в сутки в годовом выражении – самого маленького квартального роста с четвертого квартала 2022 года. Потребление в Китае, как уточняется, сократилось, поскольку восстановление экономики страны после пандемии уже завершилось. В июньском докладе МЭА прогнозировало мировой спрос в этом году на уровне 103,2 миллиона баррелей в сутки и рост примерно на 960 тысяч баррелей в сутки – со 102,24 миллиона баррелей в сутки в 2023 году. Согласно таблицам, приложенным в июльском докладе, МЭА ожидает, что мировой спрос на нефть в текущем году составит 103,06 миллиона баррелей в сутки, а рост – примерно 970 тысяч баррелей в сутки с 102,09 миллиона баррелей в сутки в 2023 году. Таким образом, прогноз темпов роста спроса немного – на 10 тысяч баррелей в сутки – вырос. Мировой спрос на нефть в 2025 году МЭА ожидает на уровне 104,04 миллиона баррелей в сутки.
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мир, мэа, нефть
МИР, МЭА, Нефть
11:05 11.07.2024
 
МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть в мире на 2024 год

МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть в мире на 2024 год до 970 тыс б/с

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 10 тысяч баррелей в сутки, до 970 тысяч баррелей в сутки, и теперь ожидает его на уровне 103,06 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного июльского доклада МЭА.
"Глобальный прирост в 2024 и 2025 годах составит, по прогнозам, чуть менее 1 миллиона баррелей в сутки", – говорится в докладе. Среди сдерживающих факторов роста мирового спроса МЭА называет небольшой экономический рост и электрификацию автомобилей.
Отмечается, что темпы роста мирового спроса на нефть продолжают замедляться, во втором квартале текущего года рост замедлился до 710 тысяч баррелей в сутки в годовом выражении – самого маленького квартального роста с четвертого квартала 2022 года. Потребление в Китае, как уточняется, сократилось, поскольку восстановление экономики страны после пандемии уже завершилось.
В июньском докладе МЭА прогнозировало мировой спрос в этом году на уровне 103,2 миллиона баррелей в сутки и рост примерно на 960 тысяч баррелей в сутки – со 102,24 миллиона баррелей в сутки в 2023 году.
Согласно таблицам, приложенным в июльском докладе, МЭА ожидает, что мировой спрос на нефть в текущем году составит 103,06 миллиона баррелей в сутки, а рост – примерно 970 тысяч баррелей в сутки с 102,09 миллиона баррелей в сутки в 2023 году. Таким образом, прогноз темпов роста спроса немного – на 10 тысяч баррелей в сутки – вырос.
Мировой спрос на нефть в 2025 году МЭА ожидает на уровне 104,04 миллиона баррелей в сутки.
 
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