https://1prime.ru/20240711/nato-850010233.html

НАТО не хватает оружия для собственной защиты, пишет СМИ

НАТО не хватает оружия для собственной защиты, пишет СМИ - 11.07.2024, ПРАЙМ

НАТО не хватает оружия для собственной защиты, пишет СМИ

Североатлантический альянс не сумел произвести достаточное количество оружия ни для собственной защиты, ни для оказания помощи Украине. Об этом пишет газета... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T10:44+0300

2024-07-11T10:44+0300

2024-07-11T11:34+0300

вооружения

россия

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украина

оружие

военная помощь украине

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Североатлантический альянс не сумел произвести достаточное количество оружия ни для собственной защиты, ни для оказания помощи Украине. Об этом пишет газета Semafor, ссылаясь на оставшегося анонимным высокопоставленного чиновника НАТО."Мы оказались не способны произвести (боеприпасы – ред.) в объемах, которые нам нужны для собственной обороны или для поддержки Украины", - сообщает издание, цитируя чиновника. Кроме того, собеседник издания сетует, что производимые государствами НАТО артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров различаются в зависимости от конкретного производителя, что создает проблемы при их поставках и использовании.По его словам, теперь закупки боеприпасов в рамках блока будут осуществляться в соответствии со стандартизированными правилами. Ранее в Пентагоне рассказали, что в 2026 году США начнут размещать на территории Германии дальнобойные ударные системы, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия.

https://1prime.ru/20240711/ssha-850004141.html

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россия, нато, украина, оружие, военная помощь украине