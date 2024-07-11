Нефтяной парадокс: США больше ничего не решают

МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. С начала года котировки Brent повысились на 12%, в то время как коммерческие запасы в США увеличились на 7%. Повышению нефтяных котировок способствовало усиление геополитической напряженности в мире. Давление на рынок нефти оказывали опасения перед потенциальным замедлением мировой экономики.Нефтяные котировки в июне восстановились от многомесячных минимумов. В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению коммерческих запасов нефти в США. Увеличение запасов может свидетельствовать об избыточном предложении на рынке. Тем не менее, за последние 10 недель в семи случаях из десяти фактические недельные данные по изменению запасов нефти не совпадали с ожиданиями. В условиях повышенной геополитической напряженности и неопределенности с будущим уровнем процентных ставок на консенсус-прогнозы по изменению запасов полагаться, похоже, не стоит.Источник: данные Investing.comДальнейшая траектория нефтяных котировок во многом будет обусловлена балансом благоприятных и неблагоприятных для нефтяного рынка событий.К факторам, которые будут способствовать повышению цен на нефть мы относим:Сокращение количества буровых установок в США. С середины апреля 2024 года общее число установок в США стабильно снижается. Число активных буровых установок, по данным Baker Hughes, снизилось на 6,3% до 479, общее число установок уменьшилось на 6,1% до 581.Усиление напряженности на Ближнем Востоке может привести к перебоям с поставками нефти из региона на мировые рынки, рыночной нестабильности и повышению нефтяных котировок.Восстановление экономической активности в Китае. По данным Государственного статистического управления Китая (ГСУ), прибыль крупных промышленных китайских компаний в январе-мае 2024 года повысилась на 3,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Отмечен рост корпоративной прибыли в 32 отраслях промышленности из 41. Прогнозируется, что потребление нефти в Китае в текущем году увеличится на 500 тыс. б/с, в общей сложности до 16,88 млн баррелей в год.Добровольные ограничения на добычу нефти некоторыми членами альянса ОПЕК+ могут поддержать цены на нефть. Эти страны сокращают добычу дополнительно к установленным для них квотам, продлевая сокращения на весь 2025 год. Текущие ограничения в 2,2 млн б/с, действующие в I и II кварталах 2024 года, будут продлены до конца сентября 2024 года, после чего могут быть пересмотрены в зависимости от рыночной ситуации.Сезон ураганов в Атлантике. На регион Карибских островов обрушился ураган "Берилл", достигший 4-й категории, что может угрожать нефтяной инфраструктуре региона.К факторам, которые выступают против повышения нефтяных котировок или оказывают сдерживающее влияние на рынок нефти, мы относим:Пересмотр Управлением по энергетической информации США (EIA) прогнозов по нефтяному рынку. В своем ежемесячном отчете EIA понизило прогноз цен на нефть в 2024 году до $84,15 за баррель Brent с $87,79 ранее.Высокие процентные ставки. Дискуссия о начале цикла снижения процентных ставок в США ведется с начала года. Согласно мартовским прогнозам, базовая процентная ставка должна была составить 4,6% к концу 2024 года и 3,9% к концу 2025 года. Однако на июньском заседании представители ФРС дали понять, что ставка по федеральным фондам ФРС США составит 5,1% к концу 2024 года и 4,1% к концу 2025 года. Высокие процентные ставки ограничивают потенциал повышения нефтяных котировок.Пересмотр Международным энергетическим агентством (МЭА) прогнозов по росту спроса на нефть в мире. МЭА в очередной раз в июне понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2024 году на 140 тыс. баррелей в сутки, до 1,1 млн баррелей в сутки в общей сложности.Источник: данные Investing.comС учетом вышеперечисленного, мы полагаем, что баланс рисков складывается в пользу немного более высоких цен на нефть, которые могут приблизиться к отметке $90 за баррель Brent.Автор - Полина Щукина, аналитик "Цифра брокер"
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. С начала года котировки Brent повысились на 12%, в то время как коммерческие запасы в США увеличились на 7%. Повышению нефтяных котировок способствовало усиление геополитической напряженности в мире. Давление на рынок нефти оказывали опасения перед потенциальным замедлением мировой экономики.
Нефтяные котировки в июне восстановились от многомесячных минимумов. В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению коммерческих запасов нефти в США. Увеличение запасов может свидетельствовать об избыточном предложении на рынке. Тем не менее, за последние 10 недель в семи случаях из десяти фактические недельные данные по изменению запасов нефти не совпадали с ожиданиями. В условиях повышенной геополитической напряженности и неопределенности с будущим уровнем процентных ставок на консенсус-прогнозы по изменению запасов полагаться, похоже, не стоит.
Дальнейшая траектория нефтяных котировок во многом будет обусловлена балансом благоприятных и неблагоприятных для нефтяного рынка событий.
К факторам, которые будут способствовать повышению цен на нефть мы относим:
Сокращение количества буровых установок в США. С середины апреля 2024 года общее число установок в США стабильно снижается. Число активных буровых установок, по данным Baker Hughes, снизилось на 6,3% до 479, общее число установок уменьшилось на 6,1% до 581.
Усиление напряженности на Ближнем Востоке может привести к перебоям с поставками нефти из региона на мировые рынки, рыночной нестабильности и повышению нефтяных котировок.
Восстановление экономической активности в Китае. По данным Государственного статистического управления Китая (ГСУ), прибыль крупных промышленных китайских компаний в январе-мае 2024 года повысилась на 3,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Отмечен рост корпоративной прибыли в 32 отраслях промышленности из 41. Прогнозируется, что потребление нефти в Китае в текущем году увеличится на 500 тыс. б/с, в общей сложности до 16,88 млн баррелей в год.
Добровольные ограничения на добычу нефти некоторыми членами альянса ОПЕК+ могут поддержать цены на нефть. Эти страны сокращают добычу дополнительно к установленным для них квотам, продлевая сокращения на весь 2025 год. Текущие ограничения в 2,2 млн б/с, действующие в I и II кварталах 2024 года, будут продлены до конца сентября 2024 года, после чего могут быть пересмотрены в зависимости от рыночной ситуации.
Сезон ураганов в Атлантике. На регион Карибских островов обрушился ураган "Берилл", достигший 4-й категории, что может угрожать нефтяной инфраструктуре региона.
К факторам, которые выступают против повышения нефтяных котировок или оказывают сдерживающее влияние на рынок нефти, мы относим:
Пересмотр Управлением по энергетической информации США (EIA) прогнозов по нефтяному рынку. В своем ежемесячном отчете EIA понизило прогноз цен на нефть в 2024 году до $84,15 за баррель Brent с $87,79 ранее.
Высокие процентные ставки. Дискуссия о начале цикла снижения процентных ставок в США ведется с начала года. Согласно мартовским прогнозам, базовая процентная ставка должна была составить 4,6% к концу 2024 года и 3,9% к концу 2025 года. Однако на июньском заседании представители ФРС дали понять, что ставка по федеральным фондам ФРС США составит 5,1% к концу 2024 года и 4,1% к концу 2025 года. Высокие процентные ставки ограничивают потенциал повышения нефтяных котировок.
Пересмотр Международным энергетическим агентством (МЭА) прогнозов по росту спроса на нефть в мире. МЭА в очередной раз в июне понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2024 году на 140 тыс. баррелей в сутки, до 1,1 млн баррелей в сутки в общей сложности.
С учетом вышеперечисленного, мы полагаем, что баланс рисков складывается в пользу немного более высоких цен на нефть, которые могут приблизиться к отметке $90 за баррель Brent.
Автор - Полина Щукина, аналитик "Цифра брокер"
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