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Европа заплатила России за санкции и дала заработать другим

Европа заплатила России за санкции и дала заработать другим - 11.07.2024, ПРАЙМ

Европа заплатила России за санкции и дала заработать другим

На фоне отказа Запада от российской нефти интерес к ней у других покупателей растет. Как они на ней зарабатывает и кто в конечном итоге платит за топливо,... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T04:04+0300

2024-07-11T04:04+0300

2024-07-11T04:04+0300

статья

российская нефть

потолок цен на нефть

мировой спрос на нефть

экспортные цены на нефть

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МОСКВА, 11 июл – ПРАЙМ, Роман Серов. На фоне отказа Запада от российской нефти интерес к ней у других покупателей растет. Как они на ней зарабатывает и кто в конечном итоге платит за топливо, читайте в материале "Прайма".Первые для Индии и Китая По данным ОПЕК, Россия в мае сохранила лидерство по поставкам нефти в Китай и Индию. Российские экспортеры обеспечили более 40% от общего объема поставок в Индию и почти 20% - в Китай.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеС этими странами все более или менее ясно – за счет дешевых российских энергоносителей они обеспечивают рост своей экономики. Но российскую нефть и нефтепродукты скупают, в том числе, страны, которые сами являются экспортерами. Так, в 2023 году ОАЭ увеличили импорт российских нефтепродуктов в четыре раза, показатели достигли рекордных отметок в 971,4 миллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные минэкономики Эмиратов.Расширять импорт планирует и Азербайджан. У него еще с советских времен сохранилась разветвленная трубопроводная сеть, сообщающаяся с Россией. Еще в прошлом году обсуждалась возможность расширения нефтепровода Тихорецк – Баку, который сейчас недозагружен. Объем поставок российской нефти в Азербайджан может составить четыре миллиона тонн в год.Объяснить это можно очень просто. ОАЭ покупает российский мазут с дисконтом к мировым ценам, при этом продает свою нефть и нефтепродукты в Европу по рыночной стоимости, указывает инвестстратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.Скидки на российские нефтепродукты были и остаются, хотя они и меньше, чем на российскую нефть. "Поэтому страны Ближнего Востока, в том числе, Арабские Эмираты скупают их для своих электростанций, работающих на жидком топливе. А свою нефть и нефтепродукты продают в Европу. При этом себестоимость добычи у них низкая. Купил дешевле - продал дороже, обычная практика", - объяснил эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.В 2022 году и даже в начале 2023-го так делали многие. Даже страны Северной Африки – Алжир и Ливия – скупали российский мазут и дизель для своих нужд, а собственную продукцию продавали в ЕС, благо там короткое транспортное плечо. Азербайджан, судя по всему, тоже мечтает на этой схеме заработать – у них есть готовые маршруты покупки нефти в России и дальнейшей поставки в Турцию.Пока эта схема выгодна – она будет работать. И никакие санкции помехой не станут, уверены эксперты.Делайте ваши ставкиРасширяет закупки российской нефти и Турция – на нашу долю уже приходится до 40% в ее балансе. Россия занимает первое место в очереди к турецкому "нефтяному пирогу" на протяжении последних двух лет. В 2023 году у Москвы закупили 10,7 миллиона тонн сырой нефти и почти столько же дизельного топлива. С учетом роста импорта дизтоплива и других статей общий объем поставок нефти и нефтепродуктов в Турцию из РФ увеличился до 25 миллионов тонн, то есть до 51%.По словам Юшкова, Турция стабильно покупает много российской нефти через Новороссийск – это дешево и удобно. Из нее на турецких НПЗ производят нефтепродукты, которые частично используют дома, но и продают в Европу, прежде всего, в балканские страны. Это позволяет обойти запрет на реэкспорт российской нефти и нефтепродуктов и заработать. По статистике 2022 года объемы закупки Турцией российского сырья и поставок в ЕС готовой продукции подозрительно совпадают, отмечает аналитик.Параллельно Россия осваивает другие рынки сбыта. Начались поставки энергоносителей в Пакистан, и они могут быть увеличены. Вероятно, Пакистан скупает топливо и нефть для собственных нужд, поскольку не является реэкспортером.Конечно, все эти схемы работают до тех пор, пока Россия предоставляет скидки. "Для нас это плюс, так как арабские страны обеспечивают сбыт российских нефтепродуктов вместо европейского рынка", говорит Суверов.И получается вполне выгодно, несмотря на дисконт. По данным Минфина, в первом полугодии 2024 года доходы от продажи энергоресурсов увеличились почти на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го и достигли 5,7 триллиона рублей. Это на 700 миллиардов рублей выше прогноза.В министерстве объясняют это ростом цен на российскую нефть. Уже как минимум год баррель марки Urals торгуется дороже установленного Западом потолка в 60 долларов за баррель. Попытки ограничить российский экспорт углеводородов потерпели неудачу, и это признают даже западные эксперты.Еще сильнее ужесточать нефтяные санкции Штаты опасаются. На долю России приходится около 12% мирового рынка нефти, и такой объем восполнить не удастся. Это может поднять стоимость бензина в США, и тогда президенту США Джо Байдену точно не светит выиграть осенние выборы.Европа платит и будет платитьВместе с тем, европейцам нефтепродукты из арабских стран обходятся дороже, чем российские из-за более длинных логистических цепочек поставок. Нефть приходится везти танкерами, что дольше и дороже прямых трубопроводных поставок.Страны Евросоюза в основном приобретают нефть и нефтепродукты не по потолочным ценам, которые они придумали для России, а по рыночной стоимости из альтернативных источников с учетом возросших расходов на фрахт. Таким образом, основными бенефициарами изменения российских грузопотоков нефтеналивных грузов стали дружественные страны, которые превратились не только в крупнейших импортеров, но и в хабы по перевалке сырья и нефтепродуктовИ это при том, что немалая часть этой нефти, которая поступает в Европу, все равно российская – хоть реэкспорт и запрещен, никто не мешает смешивать ее прямо на танкерах. Что касается нефтепродуктов, то, покупая их в Турции или Индии, европейские компании с большой долей вероятности приобретают все ту же российскую нефть в переработанном виде.Эксперты ожидают дальнейшего плавного подорожания нефти на мировых рынках. На сохранении повышенной геополитической напряженности и неопределенности с будущим уровнем процентных ставок баррель Brent может приблизиться к 90 долларам за баррель уже к концу лета.В этой ситуации зарабатывать на российской нефти будет Россия и страны-посредники, а также США, которые полностью подмяли под себя европейский рынок, контролируя НПЗ. Ну а Европа продолжит платить за стремление жить американскими интересами, а не собственными.

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

российская нефть, потолок цен на нефть, мировой спрос на нефть, экспортные цены на нефть