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МЭА: нефтяные запасы в ОЭСР на максимуме с июля 2021 года

МЭА: нефтяные запасы в ОЭСР на максимуме с июля 2021 года - 11.07.2024, ПРАЙМ

МЭА: нефтяные запасы в ОЭСР на максимуме с июля 2021 года

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в мае росли второй месяц подряд: они увеличились на 27,8 миллиона баррелей, до 2,845 миллиарда... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T11:03+0300

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2024-07-11T11:03+0300

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в мае росли второй месяц подряд: они увеличились на 27,8 миллиона баррелей, до 2,845 миллиарда баррелей, что стало максимальным показателем с июля 2021 года, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). "Коммерческие запасы (нефти и нефтепродуктов – ред.) в ОЭСР в мае выросли второй месяц подряд, на 27,8 миллиона баррелей, после того как ранее снижались в течение шести месяцев. Они составили 2,845 миллиарда баррелей, достигнув самого высокого уровня с июля 2021 года", - указывает МЭА в докладе. Тем не менее коммерческие запасы оставались на 69 миллионов баррелей ниже среднего уровня за 2019-2023 годы. По предварительным данным за июнь, коммерческие нефтяные запасы в странах ОЭСР снизились на 10,3 миллиона баррелей, поскольку сокращение запасов в Европе (-11 миллионов баррелей) и Японии (-4,1 миллиона баррелей) было лишь частично компенсировано ростом запасов в США (+4,8 миллиона баррелей). Общие мировые наблюдаемые запасы выросли в мае на 23,9 миллиона баррелей, достигнув самого высокого уровня с августа 2021 года, добавляется в докладе. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015–2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.

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оэср, нефть, мэа