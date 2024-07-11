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Россия превысила целевой уровень добычи в ОПЕК+, заявило МЭА

Россия превысила целевой уровень добычи в ОПЕК+, заявило МЭА - 11.07.2024, ПРАЙМ

Россия превысила целевой уровень добычи в ОПЕК+, заявило МЭА

Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в июне снизила добычу нефти на 20 тысяч баррелей в сутки, до 9,22 миллиона баррелей в сутки, и... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T11:03+0300

2024-07-11T11:03+0300

2024-07-11T11:03+0300

энергетика

мэа

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нефть

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в июне снизила добычу нефти на 20 тысяч баррелей в сутки, до 9,22 миллиона баррелей в сутки, и превысила целевой уровень добычи в ОПЕК+ на 240 тысяч баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. "Добыча нефти в России в июне была относительно стабильной и составила 9,22 миллиона баррелей в сутки, что на 240 тысяч баррелей в сутки выше целевого уровня", - говорится в докладе. Согласно приложенным таблицам, в мае добыча нефти в России составляла 9,24 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, в июне снижение составило 20 тысяч баррелей в сутки. При этом, по расчетам МЭА, с учетом добровольных сокращений ОПЕК+ и квот предельный уровень добычи для РФ составлял в июне 8,98 миллиона баррелей в сутки. Следовательно, она превысила его на 240 тысяч баррелей в сутки. Общий объем добычи жидких углеводородов в России в июне составил 10,6 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК+ в рамках соглашения имеет квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. По итогам заседаний альянса 2 июня они продлили свои сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А дополнительные ограничения на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно сводить на нет с октября, но пока оставили их на нынешнем уровне. Россия в июне сверх квот сокращала добычу на 471 тысячу баррелей в сутки. Минэнерго РФ сообщало, что Россия немного превысила оговоренный в рамках ОПЕК+ уровень добычи нефти в апреле и мае. Как объяснило министерство, это было связано с техническими особенностями сокращения добычи на значительный объем. До конца сентября 2025 года страна компенсирует объемы добычи, превышенные с апреля, заявляло Минэнерго. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, независимые источники проводят оценку исполнения сделки ОПЕК+ в мае и июне, поэтому пока рано говорить о наличии у России недовыполнения сделки за этот период.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мэа, россия, нефть