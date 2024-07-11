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Доход от нефтяного экспорта РФ снизился до $16,7 млрд, считает МЭА

Доход от нефтяного экспорта РФ снизился до $16,7 млрд, считает МЭА - 11.07.2024, ПРАЙМ

Доход от нефтяного экспорта РФ снизился до $16,7 млрд, считает МЭА

Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в июне экспортировала нефти и нефтепродуктов на 160 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в мае -... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T11:04+0300

2024-07-11T11:04+0300

2024-07-11T11:04+0300

энергетика

нефть

россия

экспорт

мэа

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в июне экспортировала нефти и нефтепродуктов на 160 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в мае - порядка 7,6 миллиона баррелей в сутки, а ее выручка снизилась на 190 миллионов долларов, до 16,7 миллиарда долларов, следует из ежемесячного доклада агентства. "Нефтяной экспорт из России в июне снизился на 160 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, до 7,6 миллиона баррелей в сутки, в основном за счет снижения экспорта нефтепродуктов на 130 тысяч баррелей в сутки, до 2,6 миллиона баррелей в сутки. Потери объема снизили коммерческую выручку на 190 миллионов долларов за месяц до 16,7 миллиарда долларов", - говорится в докладе. Согласно данным МЭА, экспортные цены на нефть Urals выросли за месяц на 2,2 доллара за баррель и составили около 67 долларов, что по-прежнему выше предельного уровня в 60 долларов, установленного странами G7. Скидки на нефть ESPO к дубайскому бенчмарку остались неизменными, а на Urals, поставляемую на западное побережье Индии, они сократились на 1,7 доллара за баррель. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. По итогам заседаний альянса 2 июня они продлили свои сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А дополнительные ограничения на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно сводить на нет с октября, но пока оставили их на нынешнем уровне. Россия в июне сверх квот сокращала добычу на 471 тысячу баррелей в сутки. Кроме того, правительство РФ 1 марта на полгода ввело запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Однако в конце мая этот запрет был приостановлен - сначала до июля, затем до августа. В октябре минувшего года была также введена заградительная пошлина на экспорт дизтоплива для непроизводителей. Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в марте 2022 года исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.

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нефть, россия, экспорт, мэа