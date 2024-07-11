https://1prime.ru/20240711/ukraina-850009560.html

"Ситуация ужасная". В Киеве сделали тревожное заявление

"Ситуация ужасная". В Киеве сделали тревожное заявление - 11.07.2024, ПРАЙМ

"Ситуация ужасная". В Киеве сделали тревожное заявление

Несколько образцов западных систем ПВО, поставляемых союзниками Вооруженным Силам Украины, вышли из строя. Об этом в своем Telegram-канале сообщила депутат... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T10:20+0300

2024-07-11T10:20+0300

2024-07-11T10:20+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Несколько образцов западных систем ПВО, поставляемых союзниками Вооруженным Силам Украины, вышли из строя. Об этом в своем Telegram-канале сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая."Ситуация с ремонтами ужасная, некоторые образцы западной техники уже все неисправны", — отметила депутат.Безуглая также добавила, что производство систем противовоздушной обороны (ПВО) в Украине находится на грани разрушения из-за недостатка запасных частей.С целью помочь Украине США, Италия, Румыния и Нидерланды обещают отправить Киеву пять новых систем ПВО. Это включает американские комплексы Patriot, итальянские SAMP-T и другие тактические системы. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также ранее подтвердил эту информацию.

https://1prime.ru/20240710/ukraina-849972033.html

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