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"Ситуация ужасная". В Киеве сделали тревожное заявление
"Ситуация ужасная". В Киеве сделали тревожное заявление - 11.07.2024, ПРАЙМ
"Ситуация ужасная". В Киеве сделали тревожное заявление
Несколько образцов западных систем ПВО, поставляемых союзниками Вооруженным Силам Украины, вышли из строя. Об этом в своем Telegram-канале сообщила депутат... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T10:20+0300
2024-07-11T10:20+0300
2024-07-11T10:20+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Несколько образцов западных систем ПВО, поставляемых союзниками Вооруженным Силам Украины, вышли из строя. Об этом в своем Telegram-канале сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая."Ситуация с ремонтами ужасная, некоторые образцы западной техники уже все неисправны", — отметила депутат.Безуглая также добавила, что производство систем противовоздушной обороны (ПВО) в Украине находится на грани разрушения из-за недостатка запасных частей.С целью помочь Украине США, Италия, Румыния и Нидерланды обещают отправить Киеву пять новых систем ПВО. Это включает американские комплексы Patriot, итальянские SAMP-T и другие тактические системы. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также ранее подтвердил эту информацию.
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украина, пво
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ПВО
"Ситуация ужасная". В Киеве сделали тревожное заявление
Депутат Рады Безуглая пожаловалась на неисправность западных систем ПВО у ВСУ
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ.
Несколько образцов западных систем ПВО, поставляемых союзниками Вооруженным Силам Украины, вышли из строя. Об этом в своем Telegram-канале сообщила
депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
"Ситуация с ремонтами ужасная, некоторые образцы западной техники уже все неисправны", — отметила депутат.
Безуглая также добавила, что производство систем противовоздушной обороны (ПВО) в Украине находится на грани разрушения из-за недостатка запасных частей.
С целью помочь Украине США, Италия, Румыния и Нидерланды обещают отправить Киеву пять новых систем ПВО. Это включает американские комплексы Patriot, итальянские SAMP-T и другие тактические системы. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также ранее подтвердил эту информацию.
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