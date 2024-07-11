https://1prime.ru/20240711/ukraina-850028226.html

США не будут пересматривать ограничение на удары ВСУ вглубь России

США не будут пересматривать ограничение на удары ВСУ вглубь России - 11.07.2024, ПРАЙМ

США не будут пересматривать ограничение на удары ВСУ вглубь России

США не будут пересматривать ограничения на удары ВСУ вглубь РФ, несмотря на недовольство Владимира Зеленского, заявил в четверг советник американского... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T18:49+0300

2024-07-11T18:49+0300

2024-07-11T18:58+0300

спецоперация на украине

сша

украина

белый дом

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_0:127:2449:1505_1920x0_80_0_0_e7783729c27c96c17973f9cee9a075e0.jpg

ВАШИНГТОН, 11 июл — ПРАЙМ. США не будут пересматривать ограничения на удары ВСУ вглубь РФ, несмотря на недовольство Владимира Зеленского, заявил в четверг советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."У нас здравая политика в отношении ударов через границу. Мы не разрешаем использование тактик глубоких ударов внутрь России", — сообщил он журналистам на брифинге, комментируя действующие ограничения для ВСУ.Салливан заявил, что поставляемые Киеву американские истребители F-16 будут размещены на территории Украины и использоваться для защиты ВСУ на передовой.Он добавил, что никаких объявлений по этому вопросу не будет, несмотря на жалобы и недовольство Владимира Зеленского, который призывал дать Киеву возможность наносить удары на расстояние до 500 километров.Ранее издание Neue Zürcher Zeitung писало, что Владимир Зеленский потребовал от президента США Джо Байдена снять ограничения на дальность ударов по российской территории.Ранее Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.

https://1prime.ru/20240711/ukraina-850027920.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, белый дом