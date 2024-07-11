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США не будут пересматривать ограничение на удары ВСУ вглубь России - 11.07.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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США не будут пересматривать ограничение на удары ВСУ вглубь России
США не будут пересматривать ограничение на удары ВСУ вглубь России - 11.07.2024, ПРАЙМ
США не будут пересматривать ограничение на удары ВСУ вглубь России
США не будут пересматривать ограничения на удары ВСУ вглубь РФ, несмотря на недовольство Владимира Зеленского, заявил в четверг советник американского... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T18:49+0300
2024-07-11T18:58+0300
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ВАШИНГТОН, 11 июл — ПРАЙМ. США не будут пересматривать ограничения на удары ВСУ вглубь РФ, несмотря на недовольство Владимира Зеленского, заявил в четверг советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."У нас здравая политика в отношении ударов через границу. Мы не разрешаем использование тактик глубоких ударов внутрь России", — сообщил он журналистам на брифинге, комментируя действующие ограничения для ВСУ.Салливан заявил, что поставляемые Киеву американские истребители F-16 будут размещены на территории Украины и использоваться для защиты ВСУ на передовой.Он добавил, что никаких объявлений по этому вопросу не будет, несмотря на жалобы и недовольство Владимира Зеленского, который призывал дать Киеву возможность наносить удары на расстояние до 500 километров.Ранее издание Neue Zürcher Zeitung писало, что Владимир Зеленский потребовал от президента США Джо Байдена снять ограничения на дальность ударов по российской территории.Ранее Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.
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сша, украина, белый дом
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, Белый дом
18:49 11.07.2024 (обновлено: 18:58 11.07.2024)
 
США не будут пересматривать ограничение на удары ВСУ вглубь России

Белый дом: США не будут пересматривать ограничение на удары ВСУ вглубь России

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
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ВАШИНГТОН, 11 июл — ПРАЙМ. США не будут пересматривать ограничения на удары ВСУ вглубь РФ, несмотря на недовольство Владимира Зеленского, заявил в четверг советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"У нас здравая политика в отношении ударов через границу. Мы не разрешаем использование тактик глубоких ударов внутрь России", — сообщил он журналистам на брифинге, комментируя действующие ограничения для ВСУ.
Салливан заявил, что поставляемые Киеву американские истребители F-16 будут размещены на территории Украины и использоваться для защиты ВСУ на передовой.
Он добавил, что никаких объявлений по этому вопросу не будет, несмотря на жалобы и недовольство Владимира Зеленского, который призывал дать Киеву возможность наносить удары на расстояние до 500 километров.
Ранее издание Neue Zürcher Zeitung писало, что Владимир Зеленский потребовал от президента США Джо Байдена снять ограничения на дальность ударов по российской территории.
!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
МВФ рассчитывает, что Украине хватит средств для выплат долга перед фондом
18:10
Ранее Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАБелый дом
 
 
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