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Автоэксперт назвал главное условие подорожания китайских автомобилей

Автоэксперт назвал главное условие подорожания китайских автомобилей - 11.07.2024, ПРАЙМ

Автоэксперт назвал главное условие подорожания китайских автомобилей

Если утилизационный сбор в России будет значительно повышен, цены на китайские автомобили также вырастут, говорится в материале издания news.ru. | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T13:35+0300

2024-07-11T13:35+0300

2024-07-11T13:35+0300

россия

авто

китай

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Если утилизационный сбор в России будет значительно повышен, цены на китайские автомобили также вырастут, говорится в материале издания news.ru."Рост цен может произойти, если только наше правительство решит многократно увеличить утилизационный сбор. Но тогда это здорово подрубит не только китайские машины, но и весь авторынок", — таким мнением с изданием поделился автоэксперт Игорь Моржаретто.Эксперт заметил, что на данный момент не наблюдается оснований для повышения цен на китайские автомобили в России, средняя стоимость такой машины составляет 3,5 миллиона рублей.Затраты россиян на покупку новых и подержанных автомобилей в первом полугодии 2024 года составили 6,93 миллиарда рублей. На новые автомобили было потрачено всего 37 процентов этой суммы, тогда как в 2023 году на новые машины пришлось лишь 27 процентов от общей емкости рынка, то есть 3,37 миллиарда рублей, заключили в издании.

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россия, авто, китай