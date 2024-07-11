https://1prime.ru/20240711/utilsbor-850017921.html
Автоэксперт назвал главное условие подорожания китайских автомобилей
Автоэксперт назвал главное условие подорожания китайских автомобилей - 11.07.2024, ПРАЙМ
Автоэксперт назвал главное условие подорожания китайских автомобилей
Если утилизационный сбор в России будет значительно повышен, цены на китайские автомобили также вырастут, говорится в материале издания news.ru. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T13:35+0300
2024-07-11T13:35+0300
2024-07-11T13:35+0300
россия
авто
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848836113_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_316330c42385b3fef77f6db8e844768e.jpg
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Если утилизационный сбор в России будет значительно повышен, цены на китайские автомобили также вырастут, говорится в материале издания news.ru."Рост цен может произойти, если только наше правительство решит многократно увеличить утилизационный сбор. Но тогда это здорово подрубит не только китайские машины, но и весь авторынок", — таким мнением с изданием поделился автоэксперт Игорь Моржаретто.Эксперт заметил, что на данный момент не наблюдается оснований для повышения цен на китайские автомобили в России, средняя стоимость такой машины составляет 3,5 миллиона рублей.Затраты россиян на покупку новых и подержанных автомобилей в первом полугодии 2024 года составили 6,93 миллиарда рублей. На новые автомобили было потрачено всего 37 процентов этой суммы, тогда как в 2023 году на новые машины пришлось лишь 27 процентов от общей емкости рынка, то есть 3,37 миллиарда рублей, заключили в издании.
https://1prime.ru/20240709/zapchasti--849964851.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848836113_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_1f81e8632f9e1c6eb097402956fdbc18.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авто, китай
Автоэксперт назвал главное условие подорожания китайских автомобилей
Автоэксперт Моржаретто: китайские авто подорожают в случае повышения утильсбора
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ.
Если утилизационный сбор в России будет значительно повышен, цены на китайские автомобили также вырастут, говорится
в материале издания news.ru.
"Рост цен может произойти, если только наше правительство решит многократно увеличить утилизационный сбор. Но тогда это здорово подрубит не только китайские машины, но и весь авторынок", — таким мнением с изданием поделился автоэксперт Игорь Моржаретто.
Эксперт заметил, что на данный момент не наблюдается оснований для повышения цен на китайские автомобили в России, средняя стоимость такой машины составляет 3,5 миллиона рублей.
Затраты россиян на покупку новых и подержанных автомобилей в первом полугодии 2024 года составили 6,93 миллиарда рублей. На новые автомобили было потрачено всего 37 процентов этой суммы, тогда как в 2023 году на новые машины пришлось лишь 27 процентов от общей емкости рынка, то есть 3,37 миллиарда рублей, заключили в издании.
Россиян предупредили о возможных проблемах с поставкой авто из Китая