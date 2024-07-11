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Юань в четверг вырос против доллара США
Юань в четверг вырос против доллара США - 11.07.2024, ПРАЙМ
Юань в четверг вырос против доллара США
Китайский юань в четверг немного вырос против доллара США, который был выбит из колеи сигналами о том, что ФРС приближается к снижению процентных ставок. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T11:50+0300
2024-07-11T11:50+0300
2024-07-11T11:50+0300
китайский юань
рынки
валютный рынок
юань
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Китайский юань в четверг немного вырос против доллара США, который был выбит из колеи сигналами о том, что ФРС приближается к снижению процентных ставок.Комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла, выступавшего на этой неделе в Конгрессе, укрепили ожидания смягчения денежно-кредитной политики позднее в этом году.К 03.53 по Гринвичу юань торговался с повышением на 0,08%, по 7,2705 за доллар, после торговли в диапазоне 7,2689-7,2760.В то же время валюта находится в районе минимума почти за восемь месяцев, которого она достигла в среду на слабых данных по инфляции.Потребительские цены в Китае в июне выросли пятый месяц подряд, но не оправдали ожиданий, в то время как дефляция цен производителей сохранилась. Внутренний спрос восстанавливается медленно, несмотря на принимаемые властями меры поддержки.По словам аналитиков DBS, слабая инфляция требует более масштабных мер поддержки со стороны политики, а дальнейшая поддержка экономики и проблемного рынка жилья должна позитивно отразиться на курсе юаня.Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс юаня на отметке 7,1339 за доллар США, что выше оценки Reuters.По словам трейдеров и аналитиков, центральный банк Китая постепенно понижает срединный курс национальной валюты, давая основания говорить о том, что он допускает некоторое ослабление.Юань на рынке спот открылся на отметке 7,2738 за доллар.За текущий год юань снизился против доллара на 2,3%. Он находится под давлением с начала 2023 года, так как внутренние проблемы, связанные с кризисным сектором недвижимости, анемичным потреблением и падением доходности, приводят к выводу капитала из юаня, а иностранные инвесторы держатся подальше от проблемного фондового рынка.Выступая в среду в конгрессе, председатель ФРС Пауэлл сказал, что пока не готов подтвердить устойчивое снижение инфляции в сторону 2%, хотя у него есть "некоторая уверенность в этом".Теперь внимание рынка сфокусировано на индексе потребительских цен США за июнь, который будет опубликован в четверг.Оффшорный юань торговался с повышением примерно по 0,08%, по 7,2856 за доллар. Индекс доллара снизился на 0,038%, до 104,93.
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ПРАЙМ
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рынки, валютный рынок, юань
Китайский юань, Рынки, валютный рынок, юань
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Китайский юань в четверг немного вырос против доллара США, который был выбит из колеи сигналами о том, что ФРС приближается к снижению процентных ставок.
Комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла, выступавшего на этой неделе в Конгрессе, укрепили ожидания смягчения денежно-кредитной политики позднее в этом году.
К 03.53 по Гринвичу юань торговался с повышением на 0,08%, по 7,2705 за доллар, после торговли в диапазоне 7,2689-7,2760.
В то же время валюта находится в районе минимума почти за восемь месяцев, которого она достигла в среду на слабых данных по инфляции.
Потребительские цены в Китае в июне выросли пятый месяц подряд, но не оправдали ожиданий, в то время как дефляция цен производителей сохранилась. Внутренний спрос восстанавливается медленно, несмотря на принимаемые властями меры поддержки.
По словам аналитиков DBS, слабая инфляция требует более масштабных мер поддержки со стороны политики, а дальнейшая поддержка экономики и проблемного рынка жилья должна позитивно отразиться на курсе юаня.
Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс юаня на отметке 7,1339 за доллар США, что выше оценки Reuters.
По словам трейдеров и аналитиков, центральный банк Китая постепенно понижает срединный курс национальной валюты, давая основания говорить о том, что он допускает некоторое ослабление.
Юань на рынке спот открылся на отметке 7,2738 за доллар.
За текущий год юань снизился против доллара на 2,3%. Он находится под давлением с начала 2023 года, так как внутренние проблемы, связанные с кризисным сектором недвижимости, анемичным потреблением и падением доходности, приводят к выводу капитала из юаня, а иностранные инвесторы держатся подальше от проблемного фондового рынка.
Выступая в среду в конгрессе, председатель ФРС Пауэлл сказал, что пока не готов подтвердить устойчивое снижение инфляции в сторону 2%, хотя у него есть "некоторая уверенность в этом".
Теперь внимание рынка сфокусировано на индексе потребительских цен США за июнь, который будет опубликован в четверг.
Оффшорный юань торговался с повышением примерно по 0,08%, по 7,2856 за доллар. Индекс доллара снизился на 0,038%, до 104,93.