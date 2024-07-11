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Юань в четверг вырос против доллара США

Юань в четверг вырос против доллара США - 11.07.2024, ПРАЙМ

Юань в четверг вырос против доллара США

Китайский юань в четверг немного вырос против доллара США, который был выбит из колеи сигналами о том, что ФРС приближается к снижению процентных ставок. | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T11:50+0300

2024-07-11T11:50+0300

2024-07-11T11:50+0300

китайский юань

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валютный рынок

юань

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Китайский юань в четверг немного вырос против доллара США, который был выбит из колеи сигналами о том, что ФРС приближается к снижению процентных ставок.Комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла, выступавшего на этой неделе в Конгрессе, укрепили ожидания смягчения денежно-кредитной политики позднее в этом году.К 03.53 по Гринвичу юань торговался с повышением на 0,08%, по 7,2705 за доллар, после торговли в диапазоне 7,2689-7,2760.В то же время валюта находится в районе минимума почти за восемь месяцев, которого она достигла в среду на слабых данных по инфляции.Потребительские цены в Китае в июне выросли пятый месяц подряд, но не оправдали ожиданий, в то время как дефляция цен производителей сохранилась. Внутренний спрос восстанавливается медленно, несмотря на принимаемые властями меры поддержки.По словам аналитиков DBS, слабая инфляция требует более масштабных мер поддержки со стороны политики, а дальнейшая поддержка экономики и проблемного рынка жилья должна позитивно отразиться на курсе юаня.Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс юаня на отметке 7,1339 за доллар США, что выше оценки Reuters.По словам трейдеров и аналитиков, центральный банк Китая постепенно понижает срединный курс национальной валюты, давая основания говорить о том, что он допускает некоторое ослабление.Юань на рынке спот открылся на отметке 7,2738 за доллар.За текущий год юань снизился против доллара на 2,3%. Он находится под давлением с начала 2023 года, так как внутренние проблемы, связанные с кризисным сектором недвижимости, анемичным потреблением и падением доходности, приводят к выводу капитала из юаня, а иностранные инвесторы держатся подальше от проблемного фондового рынка.Выступая в среду в конгрессе, председатель ФРС Пауэлл сказал, что пока не готов подтвердить устойчивое снижение инфляции в сторону 2%, хотя у него есть "некоторая уверенность в этом".Теперь внимание рынка сфокусировано на индексе потребительских цен США за июнь, который будет опубликован в четверг.Оффшорный юань торговался с повышением примерно по 0,08%, по 7,2856 за доллар. Индекс доллара снизился на 0,038%, до 104,93.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, валютный рынок, юань