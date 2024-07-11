https://1prime.ru/20240711/valyuta-850026553.html

Доллар снизился на фоне падения потребительской инфляции в США в июне

Доллар снизился на фоне падения потребительской инфляции в США в июне - 11.07.2024, ПРАЙМ

Доллар снизился на фоне падения потребительской инфляции в США в июне

Доллар США упал в четверг после выхода данных, показавших, что индекс потребительских цен (CPI) неожиданно упал в июне, что может сделать более вероятным начало | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T17:37+0300

2024-07-11T17:37+0300

2024-07-11T17:37+0300

usd/rub - курс доллара к рублю

рынки

валютный рынок

доллар сша

https://cdnn.1prime.ru/img/76081/31/760813149_0:5:1024:581_1920x0_80_0_0_6989860d07b2213eee364585d1cf2292.jpg

МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Доллар США упал в четверг после выхода данных, показавших, что индекс потребительских цен (CPI) неожиданно упал в июне, что может сделать более вероятным начало понижения процентных ставок Федеральной резервной системой в предстоящие месяцы.На момент написания статьи индекс доллара снизился на 0,42%, до 104,51.Пара евро/доллар достигла 1,08935, самого высокого уровня с 7 июня.Пара доллар/японская опустилась на 0,49%, до 160,88.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, валютный рынок, доллар сша