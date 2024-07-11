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Доллар снизился на фоне падения потребительской инфляции в США в июне - 11.07.2024, ПРАЙМ
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Доллар снизился на фоне падения потребительской инфляции в США в июне
Доллар снизился на фоне падения потребительской инфляции в США в июне - 11.07.2024, ПРАЙМ
Доллар снизился на фоне падения потребительской инфляции в США в июне
Доллар США упал в четверг после выхода данных, показавших, что индекс потребительских цен (CPI) неожиданно упал в июне, что может сделать более вероятным начало | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T17:37+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Доллар США упал в четверг после выхода данных, показавших, что индекс потребительских цен (CPI) неожиданно упал в июне, что может сделать более вероятным начало понижения процентных ставок Федеральной резервной системой в предстоящие месяцы.На момент написания статьи индекс доллара снизился на 0,42%, до 104,51.Пара евро/доллар достигла 1,08935, самого высокого уровня с 7 июня.Пара доллар/японская опустилась на 0,49%, до 160,88.
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рынки, валютный рынок, доллар сша
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Рынки, валютный рынок, Доллар США
17:37 11.07.2024
 

Доллар снизился на фоне падения потребительской инфляции в США в июне

© flickr.com / Images_of_MoneyПадение курса доллара
Падение курса доллара - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© flickr.com / Images_of_Money
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Доллар США упал в четверг после выхода данных, показавших, что индекс потребительских цен (CPI) неожиданно упал в июне, что может сделать более вероятным начало понижения процентных ставок Федеральной резервной системой в предстоящие месяцы.
На момент написания статьи индекс доллара снизился на 0,42%, до 104,51.
Пара евро/доллар достигла 1,08935, самого высокого уровня с 7 июня.
Пара доллар/японская опустилась на 0,49%, до 160,88.
 
USD/RUB - Курс доллара к рублюРынкивалютный рынокДоллар США
 
 
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