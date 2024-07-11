https://1prime.ru/20240711/vsu-850019111.html

ВСУ применили химоружие в Харьковской области, сообщил Ганчев

ВСУ применили химоружие в Харьковской области, сообщил Ганчев - 11.07.2024, ПРАЙМ

ВСУ применили химоружие в Харьковской области, сообщил Ганчев

На волчанском и липцевском направлениях в Харьковской области было зафиксировано применение ВСУ химического оружия, о чем рассказал глава российской... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T14:21+0300

2024-07-11T14:21+0300

2024-07-11T14:21+0300

спецоперация на украине

россия

украина

всу

сво

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/05/847115186_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2a85f65021be37334761a1ba1dfb595c.jpg

МОСКВА, 11 июл – ПРАЙМ. На волчанском и липцевском направлениях в Харьковской области было зафиксировано применение ВСУ химического оружия, о чем рассказал глава российской администрации региона Виталий Ганчев.Он так добавил, что жертв химической атаки не было, однако несколько человек получили химические ожоги и отравление.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, всу, сво