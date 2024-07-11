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ВСУ применили химоружие в Харьковской области, сообщил Ганчев - 11.07.2024, ПРАЙМ
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ВСУ применили химоружие в Харьковской области, сообщил Ганчев
ВСУ применили химоружие в Харьковской области, сообщил Ганчев - 11.07.2024, ПРАЙМ
ВСУ применили химоружие в Харьковской области, сообщил Ганчев
На волчанском и липцевском направлениях в Харьковской области было зафиксировано применение ВСУ химического оружия, о чем рассказал глава российской... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T14:21+0300
2024-07-11T14:21+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 11 июл – ПРАЙМ. На волчанском и липцевском направлениях в Харьковской области было зафиксировано применение ВСУ химического оружия, о чем рассказал глава российской администрации региона Виталий Ганчев.Он так добавил, что жертв химической атаки не было, однако несколько человек получили химические ожоги и отравление.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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россия, украина, всу, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, СВО
14:21 11.07.2024
 
ВСУ применили химоружие в Харьковской области, сообщил Ганчев

Ганчев: ВСУ применили химоружие на Волчанском и Липцевском направлениях

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа танкистов группировки "Юг" на Северском направлении
Боевая работа танкистов группировки Юг на Северском направлении - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 июл – ПРАЙМ. На волчанском и липцевском направлениях в Харьковской области было зафиксировано применение ВСУ химического оружия, о чем рассказал глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
Он так добавил, что жертв химической атаки не было, однако несколько человек получили химические ожоги и отравление.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВСУСВО
 
 
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