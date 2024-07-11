https://1prime.ru/20240711/vtb-850004393.html
Доля кредитов ВТБ в недружественных валютах упала до восьми процентов
Доля кредитов ВТБ в недружественных валютах упала до восьми процентов - 11.07.2024, ПРАЙМ
Доля кредитов ВТБ в недружественных валютах упала до восьми процентов
Доля кредитов ВТБ в недружественных валютах с 2022 года упала втрое - до 8%, заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T06:36+0300
2024-07-11T06:36+0300
2024-07-11T08:15+0300
россия
втб
кредит
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/44/842864493_0:172:2898:1802_1920x0_80_0_0_aec1c46999d566f01e206d5427839b72.jpg
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Доля кредитов ВТБ в недружественных валютах с 2022 года упала втрое - до 8%, заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости. "Если до введения в 2022 году санкций она составляла около 31%, то сейчас – 8%", - сказал он, отвечая на вопрос о доле кредитов в недружественных валютах в портфеле ВТБ. Он отметил, что эта доля имеет тенденцию к снижению разными способами: для кого-то банк конвертирует кредиты в дружественные валюты или рубли, кто-то готовится к погашению задолженности. "А какие-то клиенты продолжают платить в валюте займа", - добавил Пьянов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://1prime.ru/20240709/vtb-849931289.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/44/842864493_135:0:2764:1972_1920x0_80_0_0_b06eff9bf46d6bdd758107d3338f649b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, втб, кредит
Доля кредитов ВТБ в недружественных валютах упала до восьми процентов
Пьянов: доля кредитов ВТБ в недружественных валютах с 2022 года упала до 8%
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Доля кредитов ВТБ в недружественных валютах с 2022 года упала втрое - до 8%, заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости.
"Если до введения в 2022 году санкций она составляла около 31%, то сейчас – 8%", - сказал он, отвечая на вопрос о доле кредитов в недружественных валютах в портфеле ВТБ.
Он отметил, что эта доля имеет тенденцию к снижению разными способами: для кого-то банк конвертирует кредиты в дружественные валюты или рубли, кто-то готовится к погашению задолженности.
"А какие-то клиенты продолжают платить в валюте займа", - добавил Пьянов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 11.00 мск.
Число вкладов в ВТБ выросло в 1,5 раза в первом полугодии