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Доля кредитов ВТБ в недружественных валютах упала до восьми процентов

Доля кредитов ВТБ в недружественных валютах упала до восьми процентов - 11.07.2024, ПРАЙМ

Доля кредитов ВТБ в недружественных валютах упала до восьми процентов

Доля кредитов ВТБ в недружественных валютах с 2022 года упала втрое - до 8%, заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости. | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T06:36+0300

2024-07-11T06:36+0300

2024-07-11T08:15+0300

россия

втб

кредит

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Доля кредитов ВТБ в недружественных валютах с 2022 года упала втрое - до 8%, заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости. "Если до введения в 2022 году санкций она составляла около 31%, то сейчас – 8%", - сказал он, отвечая на вопрос о доле кредитов в недружественных валютах в портфеле ВТБ. Он отметил, что эта доля имеет тенденцию к снижению разными способами: для кого-то банк конвертирует кредиты в дружественные валюты или рубли, кто-то готовится к погашению задолженности. "А какие-то клиенты продолжают платить в валюте займа", - добавил Пьянов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

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россия, втб, кредит