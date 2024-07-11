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Доля кредитов ВТБ в недружественных валютах упала до восьми процентов - 11.07.2024, ПРАЙМ
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Доля кредитов ВТБ в недружественных валютах упала до восьми процентов
Доля кредитов ВТБ в недружественных валютах упала до восьми процентов - 11.07.2024, ПРАЙМ
Доля кредитов ВТБ в недружественных валютах упала до восьми процентов
Доля кредитов ВТБ в недружественных валютах с 2022 года упала втрое - до 8%, заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T06:36+0300
2024-07-11T08:15+0300
россия
втб
кредит
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Доля кредитов ВТБ в недружественных валютах с 2022 года упала втрое - до 8%, заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости. "Если до введения в 2022 году санкций она составляла около 31%, то сейчас – 8%", - сказал он, отвечая на вопрос о доле кредитов в недружественных валютах в портфеле ВТБ. Он отметил, что эта доля имеет тенденцию к снижению разными способами: для кого-то банк конвертирует кредиты в дружественные валюты или рубли, кто-то готовится к погашению задолженности. "А какие-то клиенты продолжают платить в валюте займа", - добавил Пьянов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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россия, втб, кредит
РОССИЯ, ВТБ, кредит
06:36 11.07.2024 (обновлено: 08:15 11.07.2024)
 
Доля кредитов ВТБ в недружественных валютах упала до восьми процентов

Пьянов: доля кредитов ВТБ в недружественных валютах с 2022 года упала до 8%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Доля кредитов ВТБ в недружественных валютах с 2022 года упала втрое - до 8%, заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости.
"Если до введения в 2022 году санкций она составляла около 31%, то сейчас – 8%", - сказал он, отвечая на вопрос о доле кредитов в недружественных валютах в портфеле ВТБ.
Он отметил, что эта доля имеет тенденцию к снижению разными способами: для кого-то банк конвертирует кредиты в дружественные валюты или рубли, кто-то готовится к погашению задолженности.
"А какие-то клиенты продолжают платить в валюте займа", - добавил Пьянов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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