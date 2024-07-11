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ВТБ предупредил о риске кредитов в юанях

ВТБ предупредил о риске кредитов в юанях - 11.07.2024, ПРАЙМ

ВТБ предупредил о риске кредитов в юанях

Кредит в юанях для россиян по более низкой ставке, чем рублевый, в дальнейшем при волатильности валютных курсов может обойтись дороже, заявил первый зампред ВТБ | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T07:12+0300

2024-07-11T07:12+0300

2024-07-11T07:12+0300

россия

втб

потребительский кредит

юань

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Кредит в юанях для россиян по более низкой ставке, чем рублевый, в дальнейшем при волатильности валютных курсов может обойтись дороже, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости. "Подавляющее большинство наших сограждан получают зарплату в рублях, берут кредиты в рублях и тем самым защищены от валютных колебаний. Можно, конечно, соблазниться в моменте более низкой ставкой, но очевидно, что при волатильности валютных курсов есть угроза в дальнейшем получить более крупные платежи",- сказал он, отвечая на вопрос, будет ли юаневый кредит доступен россиянам. Также топ-менеджер отметил, что корпоративное кредитование в китайской валюте может еще больше активизироваться, когда изменится объем юаневой ликвидности на пассивной стороне: если физические лица и юридические лица больше будут сберегать на депозитах в юанях. "На это давит нынешняя денежно-кредитная политика, из-за которой банки предлагают рублевые кредиты по очень высоким ставкам",- заключил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, втб, потребительский кредит, юань