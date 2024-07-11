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ВТБ предупредил о риске кредитов в юанях - 11.07.2024, ПРАЙМ
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ВТБ предупредил о риске кредитов в юанях
ВТБ предупредил о риске кредитов в юанях - 11.07.2024, ПРАЙМ
ВТБ предупредил о риске кредитов в юанях
Кредит в юанях для россиян по более низкой ставке, чем рублевый, в дальнейшем при волатильности валютных курсов может обойтись дороже, заявил первый зампред ВТБ | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T07:12+0300
2024-07-11T07:12+0300
россия
втб
потребительский кредит
юань
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Кредит в юанях для россиян по более низкой ставке, чем рублевый, в дальнейшем при волатильности валютных курсов может обойтись дороже, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости. "Подавляющее большинство наших сограждан получают зарплату в рублях, берут кредиты в рублях и тем самым защищены от валютных колебаний. Можно, конечно, соблазниться в моменте более низкой ставкой, но очевидно, что при волатильности валютных курсов есть угроза в дальнейшем получить более крупные платежи",- сказал он, отвечая на вопрос, будет ли юаневый кредит доступен россиянам. Также топ-менеджер отметил, что корпоративное кредитование в китайской валюте может еще больше активизироваться, когда изменится объем юаневой ликвидности на пассивной стороне: если физические лица и юридические лица больше будут сберегать на депозитах в юанях. "На это давит нынешняя денежно-кредитная политика, из-за которой банки предлагают рублевые кредиты по очень высоким ставкам",- заключил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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россия, втб, потребительский кредит, юань
РОССИЯ, ВТБ, потребительский кредит, юань
07:12 11.07.2024
 
ВТБ предупредил о риске кредитов в юанях

Пьянов: выгодный кредит в юанях при волатильности курсов может обойтись дороже

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Кредит в юанях для россиян по более низкой ставке, чем рублевый, в дальнейшем при волатильности валютных курсов может обойтись дороже, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости.
"Подавляющее большинство наших сограждан получают зарплату в рублях, берут кредиты в рублях и тем самым защищены от валютных колебаний. Можно, конечно, соблазниться в моменте более низкой ставкой, но очевидно, что при волатильности валютных курсов есть угроза в дальнейшем получить более крупные платежи",- сказал он, отвечая на вопрос, будет ли юаневый кредит доступен россиянам.
Также топ-менеджер отметил, что корпоративное кредитование в китайской валюте может еще больше активизироваться, когда изменится объем юаневой ликвидности на пассивной стороне: если физические лица и юридические лица больше будут сберегать на депозитах в юанях.
"На это давит нынешняя денежно-кредитная политика, из-за которой банки предлагают рублевые кредиты по очень высоким ставкам",- заключил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
Доля кредитов ВТБ в недружественных валютах упала до восьми процентов
06:36
 
РОССИЯВТБпотребительский кредитюань
 
 
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