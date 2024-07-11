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СВР рассекретила донесение о том, какое будущее США готовят Зеленскому - 11.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240711/zelenskiy-850006405.html
СВР рассекретила донесение о том, какое будущее США готовят Зеленскому
СВР рассекретила донесение о том, какое будущее США готовят Зеленскому - 11.07.2024, ПРАЙМ
СВР рассекретила донесение о том, какое будущее США готовят Зеленскому
Служба внешней разведки России (СВР) раскрыла секретные данные о поисках Вашингтоном замены Владимиру Зеленскому. Соответствующий материал опубликован изданием... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T09:07+0300
2024-07-11T10:18+0300
россия
украина
запад
сша
спецоперация на украине
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Служба внешней разведки России (СВР) раскрыла секретные данные о поисках Вашингтоном замены Владимиру Зеленскому. Соответствующий материал опубликован изданием "Разведчик"."Негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины А. Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ В. Залужным и экс-спикером Верховной рады Д. Разумковым", — сообщается в материале журнала.Кроме того, издание пишет, что в списке потенциальных преемников Зеленского числятся экс-президент Украины Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко. Отмечается, что вышеупомянутые лица могут заменить Зеленского в случае ухудшения ситуации на фронте.Тем не менее, Вашингтон и Брюссель предпочли бы, чтобы нынешний глава режима оставался на посту, потому что на нем завязаны схемы финансирования конфликта, блаодаря которым Киев и производители западного оружия получают доход.Журнал пишет, что, помимо всего прочего, на Западе крайне обеспокоены динамикой общественных настроений на Украине на фоне затягивания конфликта и потери доверия к власти.
https://1prime.ru/20240710/abrams-849973230.html
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россия, украина, запад, сша, владимир зеленский
РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, США, Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский
09:07 11.07.2024 (обновлено: 10:18 11.07.2024)
 
СВР рассекретила донесение о том, какое будущее США готовят Зеленскому

СВР рассекретила донесение разведки о поисках в США замены Зеленскому

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Служба внешней разведки России (СВР) раскрыла секретные данные о поисках Вашингтоном замены Владимиру Зеленскому. Соответствующий материал опубликован изданием "Разведчик".
"Негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины А. Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ В. Залужным и экс-спикером Верховной рады Д. Разумковым", — сообщается в материале журнала.
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Кроме того, издание пишет, что в списке потенциальных преемников Зеленского числятся экс-президент Украины Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко. Отмечается, что вышеупомянутые лица могут заменить Зеленского в случае ухудшения ситуации на фронте.
Тем не менее, Вашингтон и Брюссель предпочли бы, чтобы нынешний глава режима оставался на посту, потому что на нем завязаны схемы финансирования конфликта, блаодаря которым Киев и производители западного оружия получают доход.
Журнал пишет, что, помимо всего прочего, на Западе крайне обеспокоены динамикой общественных настроений на Украине на фоне затягивания конфликта и потери доверия к власти.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАЗАПАДСШАВладимир Зеленский
 
 
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