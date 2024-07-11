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СВР рассекретила донесение о том, какое будущее США готовят Зеленскому
СВР рассекретила донесение о том, какое будущее США готовят Зеленскому - 11.07.2024, ПРАЙМ
СВР рассекретила донесение о том, какое будущее США готовят Зеленскому
Служба внешней разведки России (СВР) раскрыла секретные данные о поисках Вашингтоном замены Владимиру Зеленскому. Соответствующий материал опубликован изданием... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T09:07+0300
2024-07-11T09:07+0300
2024-07-11T10:18+0300
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Служба внешней разведки России (СВР) раскрыла секретные данные о поисках Вашингтоном замены Владимиру Зеленскому. Соответствующий материал опубликован изданием "Разведчик"."Негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины А. Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ В. Залужным и экс-спикером Верховной рады Д. Разумковым", — сообщается в материале журнала.Кроме того, издание пишет, что в списке потенциальных преемников Зеленского числятся экс-президент Украины Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко. Отмечается, что вышеупомянутые лица могут заменить Зеленского в случае ухудшения ситуации на фронте.Тем не менее, Вашингтон и Брюссель предпочли бы, чтобы нынешний глава режима оставался на посту, потому что на нем завязаны схемы финансирования конфликта, блаодаря которым Киев и производители западного оружия получают доход.Журнал пишет, что, помимо всего прочего, на Западе крайне обеспокоены динамикой общественных настроений на Украине на фоне затягивания конфликта и потери доверия к власти.
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РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, США, Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский
СВР рассекретила донесение о том, какое будущее США готовят Зеленскому
СВР рассекретила донесение разведки о поисках в США замены Зеленскому
МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ.
Служба внешней разведки России (СВР) раскрыла секретные данные о поисках Вашингтоном замены Владимиру Зеленскому. Соответствующий материал опубликован изданием "Разведчик".
"Негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины А. Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ В. Залужным и экс-спикером Верховной рады Д. Разумковым", — сообщается в материале журнала.
Зеленский пожаловался на количество поставленных Украине Abrams
Кроме того, издание пишет, что в списке потенциальных преемников Зеленского числятся экс-президент Украины Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко. Отмечается, что вышеупомянутые лица могут заменить Зеленского в случае ухудшения ситуации на фронте.
Тем не менее, Вашингтон и Брюссель предпочли бы, чтобы нынешний глава режима оставался на посту, потому что на нем завязаны схемы финансирования конфликта, блаодаря которым Киев и производители западного оружия получают доход.
Журнал пишет, что, помимо всего прочего, на Западе крайне обеспокоены динамикой общественных настроений на Украине на фоне затягивания конфликта и потери доверия к власти.