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Уже так: доллар и нефть укрепляют рубль - 12.07.2024, ПРАЙМ
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Уже так: доллар и нефть укрепляют рубль
Уже так: доллар и нефть укрепляют рубль - 12.07.2024, ПРАЙМ
Уже так: доллар и нефть укрепляют рубль
В четверг, 11 июля, торги по рублю завершились ростом. Пара доллар/рубль снизилась на 0,45%, до 87,99, евро/рубль - на 0,34%, до 95,42 руб., юань/рубль - на... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T08:58+0300
2024-07-12T08:58+0300
мнения аналитиков
курсы валют
индекс мосбиржи
нефть
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. В четверг, 11 июля, торги по рублю завершились ростом. Пара доллар/рубль снизилась на 0,45%, до 87,99, евро/рубль - на 0,34%, до 95,42 руб., юань/рубль - на 0,25%, до 11,95 руб. ЦБ России установил официальный курс доллара США на 12 июля на отметке в 87,988 руб. за 1 доллар, евро - на 95,6817 руб. за 1 евро. Рублевые пары продолжают находиться в боковом тренде, торгуясь в ограниченных диапазонах. Национальная валюта получает поддержку от высокой ключевой ставки, цен на нефть и продаж валютной выручки экспортерами. Спрос на иностранную валюту со стороны импорта остается слабым, вероятно, из-за затруднений, связанных с санкциями и геополитикой. Баррель Brent подорожал на 0,19%, до $85,53. Цена выросла на фоне ослабления доллара после того как снижение ключевого показателя инфляции в США усилило ожидания снижения процентных ставок в сентябре, что может привести к росту потребительского спроса на энергоносители. Международное энергетическое агентство в своем ежемесячном отчете немного повысило прогноз роста спроса на сырую нефть в 2024 году, но понизило прогноз на следующий год. В пятницу, 12 июля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $85,55. Покупатели споткнулись на уровне $85,85, но это некритично. На фоне слабости доллара они способны продолжить движение в направлении $87,50 за баррель. Никаких кардинальных изменений по рублю не ожидается. Учитывая текущую волатильность рубля и торговые объемы, можно на сегодня установить торговый диапазон 86,50 - 90,00 руб. Ключевая поддержка по доллару 85,30 руб. Пока цена торгуется выше нее, рассматриваем рост до 90 рублей. Индекс Мосбиржи вырос на 0,55%, до 2992,21 п., индекс РТС - на 0,40%, до 1071,29 п. В начале торговой сессии индекс падал до 2901 п. на фоне дивидендного гэпа в акциях Сбербанка. Индекс отскочил, но технически позиции покупателей слабые. Пока все указывает на его падение до 2795. С этого уровня можно присматриваться к подешевевшим акциям. Если индекс не сможет показать рост и закрыться выше 3050, можно ожидать его восстановления к 22-24 июля.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют, индекс мосбиржи, нефть
Мнения аналитиков, Курсы валют, индекс Мосбиржи, Нефть
08:58 12.07.2024
 
Уже так: доллар и нефть укрепляют рубль

Антонов: рубль подрос на фоне ослабления доллара и стабильности нефтяного рынка

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. В четверг, 11 июля, торги по рублю завершились ростом. Пара доллар/рубль снизилась на 0,45%, до 87,99, евро/рубль - на 0,34%, до 95,42 руб., юань/рубль - на 0,25%, до 11,95 руб. ЦБ России установил официальный курс доллара США на 12 июля на отметке в 87,988 руб. за 1 доллар, евро - на 95,6817 руб. за 1 евро.

Рублевые пары продолжают находиться в боковом тренде, торгуясь в ограниченных диапазонах. Национальная валюта получает поддержку от высокой ключевой ставки, цен на нефть и продаж валютной выручки экспортерами. Спрос на иностранную валюту со стороны импорта остается слабым, вероятно, из-за затруднений, связанных с санкциями и геополитикой.

Баррель Brent подорожал на 0,19%, до $85,53. Цена выросла на фоне ослабления доллара после того как снижение ключевого показателя инфляции в США усилило ожидания снижения процентных ставок в сентябре, что может привести к росту потребительского спроса на энергоносители.

Международное энергетическое агентство в своем ежемесячном отчете немного повысило прогноз роста спроса на сырую нефть в 2024 году, но понизило прогноз на следующий год.

В пятницу, 12 июля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $85,55. Покупатели споткнулись на уровне $85,85, но это некритично. На фоне слабости доллара они способны продолжить движение в направлении $87,50 за баррель. Никаких кардинальных изменений по рублю не ожидается. Учитывая текущую волатильность рубля и торговые объемы, можно на сегодня установить торговый диапазон 86,50 - 90,00 руб. Ключевая поддержка по доллару 85,30 руб. Пока цена торгуется выше нее, рассматриваем рост до 90 рублей.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,55%, до 2992,21 п., индекс РТС - на 0,40%, до 1071,29 п. В начале торговой сессии индекс падал до 2901 п. на фоне дивидендного гэпа в акциях Сбербанка. Индекс отскочил, но технически позиции покупателей слабые. Пока все указывает на его падение до 2795. С этого уровня можно присматриваться к подешевевшим акциям. Если индекс не сможет показать рост и закрыться выше 3050, можно ожидать его восстановления к 22-24 июля.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

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