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В Россию привезли новый Volkswagen Tharu. Цена удивит

В Россию привезли новый Volkswagen Tharu. Цена удивит - 12.07.2024, ПРАЙМ

В Россию привезли новый Volkswagen Tharu. Цена удивит

Новый Volkswagen Tharu привезли в Россию, комплектация называется Luxury, сообщает "Российская газета". | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T13:01+0300

2024-07-12T13:01+0300

2024-07-12T13:01+0300

авто

volkswagen

россия

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Новый Volkswagen Tharu привезли в Россию, комплектация называется Luxury, сообщает "Российская газета".Отмечается, что в автомобиле расположены двигатель 2,0 литра, который выдает 186 л.с., полный привод и коробка семиступенчатый робот DSG. По данным газеты, длина машины составляет 4453 мм, ширина - 1841 мм, высота - 1632 мм, а колесная база - 2680 мм.Как пишет "Российская газета", автомобиль 2024 года выпуска стоит 4,95 миллиона рублей.

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авто, volkswagen, россия