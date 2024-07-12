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В Россию привезли новый Volkswagen Tharu. Цена удивит - 12.07.2024, ПРАЙМ
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В Россию привезли новый Volkswagen Tharu. Цена удивит
В Россию привезли новый Volkswagen Tharu. Цена удивит - 12.07.2024, ПРАЙМ
В Россию привезли новый Volkswagen Tharu. Цена удивит
Новый Volkswagen Tharu привезли в Россию, комплектация называется Luxury, сообщает "Российская газета". | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T13:01+0300
2024-07-12T13:01+0300
авто
volkswagen
россия
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Новый Volkswagen Tharu привезли в Россию, комплектация называется Luxury, сообщает "Российская газета".Отмечается, что в автомобиле расположены двигатель 2,0 литра, который выдает 186 л.с., полный привод и коробка семиступенчатый робот DSG. По данным газеты, длина машины составляет 4453 мм, ширина - 1841 мм, высота - 1632 мм, а колесная база - 2680 мм.Как пишет "Российская газета", автомобиль 2024 года выпуска стоит 4,95 миллиона рублей.
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авто, volkswagen, россия
Авто, Volkswagen, РОССИЯ
13:01 12.07.2024
 
В Россию привезли новый Volkswagen Tharu. Цена удивит

"РГ": в РФ начались продажи Volkswagen Tharu Luxury 2024 года за 4,95 млн рублей

© Фото : VolkswagenАвтомобиль Volkswagen Tharu
Автомобиль Volkswagen Tharu - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© Фото : Volkswagen
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Новый Volkswagen Tharu привезли в Россию, комплектация называется Luxury, сообщает "Российская газета".
Отмечается, что в автомобиле расположены двигатель 2,0 литра, который выдает 186 л.с., полный привод и коробка семиступенчатый робот DSG. По данным газеты, длина машины составляет 4453 мм, ширина - 1841 мм, высота - 1632 мм, а колесная база - 2680 мм.
Как пишет "Российская газета", автомобиль 2024 года выпуска стоит 4,95 миллиона рублей.
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