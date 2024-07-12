https://1prime.ru/20240712/bank-850035692.html
Банки смогут блокировать переводы при подозрительной сотовой активности
Банки смогут блокировать переводы при подозрительной сотовой активности - 12.07.2024, ПРАЙМ
Банки смогут блокировать переводы при подозрительной сотовой активности
Российские банки начнут блокировать денежные переводы, если будут замечены подозрительные действия в мобильной активности клиентов, передает РБК со ссылкой на... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T09:35+0300
2024-07-12T09:35+0300
2024-07-12T09:36+0300
мошенничество
россия
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Российские банки начнут блокировать денежные переводы, если будут замечены подозрительные действия в мобильной активности клиентов, передает РБК со ссылкой на представителя ЦБ."Для оценки характера телефонной активности клиента будет учитываться периодичность (частота) или продолжительность телефонных переговоров, которые ведет клиент при осуществлении перевода денежных средств", — собеседник агентства.Отмечается, что меры необязательны для всех банков, и их применение будет зависеть от соглашений, заключенных сотовыми операторами.Кроме того, банкам будет необходимо блокировать денежные переводы, если возникли следующие ситуации: информация о мошенническом переводе поступила от сторонних организаций, перевод осуществляется на счет, который ранее был признан мошенническим, даже если информация о нем не содержится в базе данных Центробанка, и если в отношении получателя средств возбуждено уголовное дело, заключили в издании.
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россия, мошенники
Мошенничество, РОССИЯ, МОШЕННИКИ
Банки смогут блокировать переводы при подозрительной сотовой активности
РБК: переводы будут блокировать на два дня при подозрительной сотовой активности
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ.
Российские банки начнут блокировать денежные переводы, если будут замечены подозрительные действия в мобильной активности клиентов, передает
РБК со ссылкой на представителя ЦБ.
"Для оценки характера телефонной активности клиента будет учитываться периодичность (частота) или продолжительность телефонных переговоров, которые ведет клиент при осуществлении перевода денежных средств", — собеседник агентства.
Отмечается, что меры необязательны для всех банков, и их применение будет зависеть от соглашений, заключенных сотовыми операторами.
Кроме того, банкам будет необходимо блокировать денежные переводы, если возникли следующие ситуации: информация о мошенническом переводе поступила от сторонних организаций, перевод осуществляется на счет, который ранее был признан мошенническим, даже если информация о нем не содержится в базе данных Центробанка, и если в отношении получателя средств возбуждено уголовное дело, заключили в издании.
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