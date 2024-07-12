Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банки смогут блокировать переводы при подозрительной сотовой активности - 12.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20240712/bank-850035692.html
Банки смогут блокировать переводы при подозрительной сотовой активности
Банки смогут блокировать переводы при подозрительной сотовой активности - 12.07.2024, ПРАЙМ
Банки смогут блокировать переводы при подозрительной сотовой активности
Российские банки начнут блокировать денежные переводы, если будут замечены подозрительные действия в мобильной активности клиентов, передает РБК со ссылкой на... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T09:35+0300
2024-07-12T09:36+0300
мошенничество
россия
мошенники
https://cdnn.1prime.ru/img/83863/27/838632733_0:75:2194:1309_1920x0_80_0_0_c387d498dbaa59c53d267ad2e2b8f5a6.jpg
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Российские банки начнут блокировать денежные переводы, если будут замечены подозрительные действия в мобильной активности клиентов, передает РБК со ссылкой на представителя ЦБ."Для оценки характера телефонной активности клиента будет учитываться периодичность (частота) или продолжительность телефонных переговоров, которые ведет клиент при осуществлении перевода денежных средств", — собеседник агентства.Отмечается, что меры необязательны для всех банков, и их применение будет зависеть от соглашений, заключенных сотовыми операторами.Кроме того, банкам будет необходимо блокировать денежные переводы, если возникли следующие ситуации: информация о мошенническом переводе поступила от сторонних организаций, перевод осуществляется на счет, который ранее был признан мошенническим, даже если информация о нем не содержится в базе данных Центробанка, и если в отношении получателя средств возбуждено уголовное дело, заключили в издании.
https://1prime.ru/20240710/bank-849996865.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83863/27/838632733_175:0:2020:1384_1920x0_80_0_0_a14562d91e506c9408548b04252dd13e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мошенники
Мошенничество, РОССИЯ, МОШЕННИКИ
09:35 12.07.2024 (обновлено: 09:36 12.07.2024)
 
Банки смогут блокировать переводы при подозрительной сотовой активности

РБК: переводы будут блокировать на два дня при подозрительной сотовой активности

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСмартфон в руке девушки
Смартфон в руке девушки - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Российские банки начнут блокировать денежные переводы, если будут замечены подозрительные действия в мобильной активности клиентов, передает РБК со ссылкой на представителя ЦБ.
"Для оценки характера телефонной активности клиента будет учитываться периодичность (частота) или продолжительность телефонных переговоров, которые ведет клиент при осуществлении перевода денежных средств", — собеседник агентства.
Отмечается, что меры необязательны для всех банков, и их применение будет зависеть от соглашений, заключенных сотовыми операторами.
Кроме того, банкам будет необходимо блокировать денежные переводы, если возникли следующие ситуации: информация о мошенническом переводе поступила от сторонних организаций, перевод осуществляется на счет, который ранее был признан мошенническим, даже если информация о нем не содержится в базе данных Центробанка, и если в отношении получателя средств возбуждено уголовное дело, заключили в издании.
Логотип Тинькофф банка на Петербургском международном экономическом форуме - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
Т-Банк открыл доступ к сервису борьбы с мошенниками "Фрод-рулетка"
10 июля, 17:27
 
МошенничествоРОССИЯМОШЕННИКИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала