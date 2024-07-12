https://1prime.ru/20240712/bank-850035692.html

Банки смогут блокировать переводы при подозрительной сотовой активности

Банки смогут блокировать переводы при подозрительной сотовой активности - 12.07.2024, ПРАЙМ

Банки смогут блокировать переводы при подозрительной сотовой активности

Российские банки начнут блокировать денежные переводы, если будут замечены подозрительные действия в мобильной активности клиентов, передает РБК со ссылкой на... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T09:35+0300

2024-07-12T09:35+0300

2024-07-12T09:36+0300

мошенничество

россия

мошенники

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Российские банки начнут блокировать денежные переводы, если будут замечены подозрительные действия в мобильной активности клиентов, передает РБК со ссылкой на представителя ЦБ."Для оценки характера телефонной активности клиента будет учитываться периодичность (частота) или продолжительность телефонных переговоров, которые ведет клиент при осуществлении перевода денежных средств", — собеседник агентства.Отмечается, что меры необязательны для всех банков, и их применение будет зависеть от соглашений, заключенных сотовыми операторами.Кроме того, банкам будет необходимо блокировать денежные переводы, если возникли следующие ситуации: информация о мошенническом переводе поступила от сторонних организаций, перевод осуществляется на счет, который ранее был признан мошенническим, даже если информация о нем не содержится в базе данных Центробанка, и если в отношении получателя средств возбуждено уголовное дело, заключили в издании.

https://1prime.ru/20240710/bank-849996865.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мошенники