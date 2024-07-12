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Байден вновь попытался оскорбить Путина

Байден вновь попытался оскорбить Путина - 12.07.2024, ПРАЙМ

Байден вновь попытался оскорбить Путина

Американский президент Джо Байден снова попытался оскорбить своего российского коллегу Владимира Путина. | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T06:06+0300

2024-07-12T06:06+0300

2024-07-12T07:48+0300

россия

украина

нато

джо байден

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 12 июл - ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден снова попытался оскорбить своего российского коллегу Владимира Путина."Те, кто думал, что время НАТО прошло, были грубо пробуждены, когда Путин вторгся на Украину. Самые глубокие и старые страхи Европы вернулись к жизни. Потому что вновь безумный убийца пошел маршем", - заявил глава Белого дома в ходе пресс-конференции после прошедшего в Вашингтоне саммита Североатлантического альянса. Байден уже неоднократно позволял себе оскорбления в адрес российского лидера. Недавно он стал виновником дипломатического скандала, назвав Путина "убийцей". Более того, еще после начала российской специальной военной операции на Украине Байден называл Путина "диктатором", "мясником" и "военным преступником".В свою очередь президент России лишь пожелал американскому президенту здоровья, добавив, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало, а также упоминал известную поговорку "кто как обзывается, тот так и называется".

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россия, украина, нато, джо байден, владимир путин