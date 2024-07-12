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Байден вновь попытался оскорбить Путина - 12.07.2024, ПРАЙМ
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Байден вновь попытался оскорбить Путина
Байден вновь попытался оскорбить Путина - 12.07.2024, ПРАЙМ
Байден вновь попытался оскорбить Путина
Американский президент Джо Байден снова попытался оскорбить своего российского коллегу Владимира Путина. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T06:06+0300
2024-07-12T07:48+0300
россия
украина
нато
джо байден
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 12 июл - ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден снова попытался оскорбить своего российского коллегу Владимира Путина."Те, кто думал, что время НАТО прошло, были грубо пробуждены, когда Путин вторгся на Украину. Самые глубокие и старые страхи Европы вернулись к жизни. Потому что вновь безумный убийца пошел маршем", - заявил глава Белого дома в ходе пресс-конференции после прошедшего в Вашингтоне саммита Североатлантического альянса. Байден уже неоднократно позволял себе оскорбления в адрес российского лидера. Недавно он стал виновником дипломатического скандала, назвав Путина "убийцей". Более того, еще после начала российской специальной военной операции на Украине Байден называл Путина "диктатором", "мясником" и "военным преступником".В свою очередь президент России лишь пожелал американскому президенту здоровья, добавив, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало, а также упоминал известную поговорку "кто как обзывается, тот так и называется".
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россия, украина, нато, джо байден, владимир путин
РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО, Джо Байден, Владимир Путин
06:06 12.07.2024 (обновлено: 07:48 12.07.2024)
 
Байден вновь попытался оскорбить Путина

Байден попытался оскорбить Путина на пресс-конференции по итогам саммита НАТО

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 12 июл - ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден снова попытался оскорбить своего российского коллегу Владимира Путина.
"Те, кто думал, что время НАТО прошло, были грубо пробуждены, когда Путин вторгся на Украину. Самые глубокие и старые страхи Европы вернулись к жизни. Потому что вновь безумный убийца пошел маршем", - заявил глава Белого дома в ходе пресс-конференции после прошедшего в Вашингтоне саммита Североатлантического альянса.
Байден уже неоднократно позволял себе оскорбления в адрес российского лидера. Недавно он стал виновником дипломатического скандала, назвав Путина "убийцей". Более того, еще после начала российской специальной военной операции на Украине Байден называл Путина "диктатором", "мясником" и "военным преступником".
В свою очередь президент России лишь пожелал американскому президенту здоровья, добавив, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало, а также упоминал известную поговорку "кто как обзывается, тот так и называется".
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
Байден призвал НАТО не отставать от ВПК России
10 июля, 20:34
 
РОССИЯУКРАИНАНАТОДжо БайденВладимир Путин
 
 
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