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Байден вновь попытался оскорбить Путина
Байден вновь попытался оскорбить Путина - 12.07.2024, ПРАЙМ
Байден вновь попытался оскорбить Путина
Американский президент Джо Байден снова попытался оскорбить своего российского коллегу Владимира Путина. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T06:06+0300
2024-07-12T06:06+0300
2024-07-12T07:48+0300
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ВАШИНГТОН, 12 июл - ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден снова попытался оскорбить своего российского коллегу Владимира Путина."Те, кто думал, что время НАТО прошло, были грубо пробуждены, когда Путин вторгся на Украину. Самые глубокие и старые страхи Европы вернулись к жизни. Потому что вновь безумный убийца пошел маршем", - заявил глава Белого дома в ходе пресс-конференции после прошедшего в Вашингтоне саммита Североатлантического альянса. Байден уже неоднократно позволял себе оскорбления в адрес российского лидера. Недавно он стал виновником дипломатического скандала, назвав Путина "убийцей". Более того, еще после начала российской специальной военной операции на Украине Байден называл Путина "диктатором", "мясником" и "военным преступником".В свою очередь президент России лишь пожелал американскому президенту здоровья, добавив, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало, а также упоминал известную поговорку "кто как обзывается, тот так и называется".
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россия, украина, нато, джо байден, владимир путин
РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО, Джо Байден, Владимир Путин
Байден вновь попытался оскорбить Путина
Байден попытался оскорбить Путина на пресс-конференции по итогам саммита НАТО
ВАШИНГТОН, 12 июл - ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден снова попытался оскорбить своего российского коллегу Владимира Путина.
"Те, кто думал, что время НАТО прошло, были грубо пробуждены, когда Путин вторгся на Украину. Самые глубокие и старые страхи Европы вернулись к жизни. Потому что вновь безумный убийца пошел маршем", - заявил глава Белого дома в ходе пресс-конференции после прошедшего в Вашингтоне саммита Североатлантического альянса.
Байден уже неоднократно позволял себе оскорбления в адрес российского лидера. Недавно он стал виновником дипломатического скандала, назвав Путина "убийцей". Более того, еще после начала российской специальной военной операции на Украине Байден называл Путина "диктатором", "мясником" и "военным преступником".
В свою очередь президент России лишь пожелал американскому президенту здоровья, добавив, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало, а также упоминал известную поговорку "кто как обзывается, тот так и называется".
Байден призвал НАТО не отставать от ВПК России