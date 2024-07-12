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Байден рассказал, готов ли он к разговору с Путиным
Байден рассказал, готов ли он к разговору с Путиным - 12.07.2024, ПРАЙМ
Байден рассказал, готов ли он к разговору с Путиным
Пока что у Вашингтона нет достаточных оснований для прямых переговоров с Москвой, заявил американский президент Джо Байден, добавив, что на данный момент не... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T06:14+0300
2024-07-12T06:14+0300
2024-07-12T06:14+0300
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ВАШИНГТОН, 12 июл - ПРАЙМ. Пока что у Вашингтона нет достаточных оснований для прямых переговоров с Москвой, заявил американский президент Джо Байден, добавив, что на данный момент не готов к непосредственному разговору с российским лидером Владимиром Путиным."У меня нет веской причины говорить с Путиным сейчас. Он немногое готов сделать в плане внесения каких-либо изменений в свое поведение … Но я готов иметь дело с любым мировым лидером", - сказал глава Белого дома в ходе пресс-конференции после саммита НАТО в столице США.В этой связи Байден добавил, что последний его разговор с Путиным был посвящен договору о контроле над ядерными вооружениями в космосе. Однако, по его словам, далеко эти переговоры не зашли. Байден также прокомментировал данное Киеву разрешение на удары западным оружием по территории России, назвав это решение краткосрочным "позволением" со стороны США.
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россия, сша, владимир путин, джо байден
РОССИЯ, США, Владимир Путин, Джо Байден
Байден рассказал, готов ли он к разговору с Путиным
Байден заявил, что у него нет веской причины для прямых переговоров с Путиным
ВАШИНГТОН, 12 июл - ПРАЙМ. Пока что у Вашингтона нет достаточных оснований для прямых переговоров с Москвой, заявил американский президент Джо Байден, добавив, что на данный момент не готов к непосредственному разговору с российским лидером Владимиром Путиным.
"У меня нет веской причины говорить с Путиным сейчас. Он немногое готов сделать в плане внесения каких-либо изменений в свое поведение … Но я готов иметь дело с любым мировым лидером", - сказал глава Белого дома в ходе пресс-конференции после саммита НАТО в столице США.
В этой связи Байден добавил, что последний его разговор с Путиным был посвящен договору о контроле над ядерными вооружениями в космосе. Однако, по его словам, далеко эти переговоры не зашли.
Байден также прокомментировал данное Киеву разрешение на удары западным оружием по территории России, назвав это решение краткосрочным "позволением" со стороны США.
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