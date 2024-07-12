https://1prime.ru/20240712/bayden-850032293.html

Байден рассказал, готов ли он к разговору с Путиным

Байден рассказал, готов ли он к разговору с Путиным - 12.07.2024, ПРАЙМ

Байден рассказал, готов ли он к разговору с Путиным

Пока что у Вашингтона нет достаточных оснований для прямых переговоров с Москвой, заявил американский президент Джо Байден, добавив, что на данный момент не... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T06:14+0300

2024-07-12T06:14+0300

2024-07-12T06:14+0300

россия

сша

владимир путин

джо байден

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ВАШИНГТОН, 12 июл - ПРАЙМ. Пока что у Вашингтона нет достаточных оснований для прямых переговоров с Москвой, заявил американский президент Джо Байден, добавив, что на данный момент не готов к непосредственному разговору с российским лидером Владимиром Путиным."У меня нет веской причины говорить с Путиным сейчас. Он немногое готов сделать в плане внесения каких-либо изменений в свое поведение … Но я готов иметь дело с любым мировым лидером", - сказал глава Белого дома в ходе пресс-конференции после саммита НАТО в столице США.В этой связи Байден добавил, что последний его разговор с Путиным был посвящен договору о контроле над ядерными вооружениями в космосе. Однако, по его словам, далеко эти переговоры не зашли. Байден также прокомментировал данное Киеву разрешение на удары западным оружием по территории России, назвав это решение краткосрочным "позволением" со стороны США.

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россия, сша, владимир путин, джо байден