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"Чертовски хорошо". В Белом доме оценили пресс-конференцию Байдена
"Чертовски хорошо". В Белом доме оценили пресс-конференцию Байдена - 12.07.2024, ПРАЙМ
"Чертовски хорошо". В Белом доме оценили пресс-конференцию Байдена
Представители американского Белого дома высоко оценили пресс-конференцию президента США Джо Байдена вопреки допущенным им ошибкам. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T07:50+0300
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2024-07-12T07:50+0300
сша
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Представители американского Белого дома высоко оценили пресс-конференцию президента США Джо Байдена вопреки допущенным им ошибкам."Отвечаем на вопрос, который волнует всех: нет, у Джо Байдена нет докторской степени по международным отношениям. Он просто чертовски хорош", - сообщил заместитель пресс-секретаря в социальной сети Х.Тем не менее, в ходе пресс-конеренции Байден допустил ошибку, назвав вице-президента Камалу Харрис "вице-президентом Трампом". Ранее сообщалось, что Байден в очередной раз позволил себе оскорбительно высказаться в адрес своего российского коллеги Владимира Путина, назвав его на этот раз "безумным убийцей".
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сша, россия, джо байден
"Чертовски хорошо". В Белом доме оценили пресс-конференцию Байдена
Белый дом: Байден был "чертовки хорошо" на пресс-конференции
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Представители американского Белого дома высоко оценили пресс-конференцию президента США Джо Байдена вопреки допущенным им ошибкам.
"Отвечаем на вопрос, который волнует всех: нет, у Джо Байдена нет докторской степени по международным отношениям. Он просто чертовски хорош", - сообщил заместитель пресс-секретаря в социальной сети Х.
Тем не менее, в ходе пресс-конеренции Байден допустил ошибку, назвав вице-президента Камалу Харрис "вице-президентом Трампом".
Ранее сообщалось, что Байден в очередной раз позволил себе оскорбительно высказаться в адрес своего российского коллеги Владимира Путина, назвав его на этот раз "безумным убийцей".