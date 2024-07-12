https://1prime.ru/20240712/bayden-850053811.html

"Охи и ахи". Байден вызвал у членов НАТО приступ испанского стыда

"Охи и ахи". Байден вызвал у членов НАТО приступ испанского стыда - 12.07.2024, ПРАЙМ

"Охи и ахи". Байден вызвал у членов НАТО приступ испанского стыда

Американский президент Джо Байден отличился новой оговоркой, назвав своего российского коллегу Владимира Путина украинским президентом, сообщает издание The... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T13:55+0300

2024-07-12T13:55+0300

2024-07-12T14:06+0300

сша

россия

джо байден

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден отличился новой оговоркой, назвав своего российского коллегу Владимира Путина украинским президентом, сообщает издание The Spectator.В этой связи авторы статьи задаются вопросом, действительно ли именно экс-президент Дональд Трамп рушит репутацию США, а не "кое-кто другой"? В свою очередь американский президент, оговорившись, быстро исправился и попытался оправдать свою ошибку тем, что "очень хочет побить" главу Кремля.Издание отмечает, что для Байдена этот инцидент особенно досаден в условиях предвыборной гонки. В то же время команда Белого дома, несмотря на ошибки президента, заявила, что Байден был "чертовски хорош" на мероприятии. С этими высказываниями не согласился американский бизнесмен Илон Маск, выразив в социальной сети Х свое удивление тому, что Байдену вообще удалось стать президентом.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>

https://1prime.ru/20240712/bayden-850037184.html

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сша, россия, джо байден