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"Охи и ахи". Байден вызвал у членов НАТО приступ испанского стыда
"Охи и ахи". Байден вызвал у членов НАТО приступ испанского стыда - 12.07.2024, ПРАЙМ
"Охи и ахи". Байден вызвал у членов НАТО приступ испанского стыда
Американский президент Джо Байден отличился новой оговоркой, назвав своего российского коллегу Владимира Путина украинским президентом, сообщает издание The... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T13:55+0300
2024-07-12T13:55+0300
2024-07-12T14:06+0300
сша
россия
джо байден
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден отличился новой оговоркой, назвав своего российского коллегу Владимира Путина украинским президентом, сообщает издание The Spectator.В этой связи авторы статьи задаются вопросом, действительно ли именно экс-президент Дональд Трамп рушит репутацию США, а не "кое-кто другой"? В свою очередь американский президент, оговорившись, быстро исправился и попытался оправдать свою ошибку тем, что "очень хочет побить" главу Кремля.Издание отмечает, что для Байдена этот инцидент особенно досаден в условиях предвыборной гонки. В то же время команда Белого дома, несмотря на ошибки президента, заявила, что Байден был "чертовски хорош" на мероприятии. С этими высказываниями не согласился американский бизнесмен Илон Маск, выразив в социальной сети Х свое удивление тому, что Байдену вообще удалось стать президентом.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>
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сша, россия, джо байден
"Охи и ахи". Байден вызвал у членов НАТО приступ испанского стыда
The Spectator: на саммите НАТО Байден отметился дипломатическим скандалом
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ.
Американский президент Джо Байден отличился новой оговоркой, назвав своего российского коллегу Владимира Путина украинским президентом, сообщает
издание The Spectator.
В этой связи авторы статьи задаются вопросом, действительно ли именно экс-президент Дональд Трамп рушит репутацию США, а не "кое-кто другой"?
В свою очередь американский президент, оговорившись, быстро исправился и попытался оправдать свою ошибку тем, что "очень хочет побить" главу Кремля.
Издание отмечает, что для Байдена этот инцидент особенно досаден в условиях предвыборной гонки.
В то же время команда Белого дома, несмотря на ошибки президента, заявила, что Байден был "чертовски хорош" на мероприятии. С этими высказываниями не согласился американский бизнесмен Илон Маск, выразив в социальной сети Х свое удивление тому, что Байдену вообще удалось стать президентом.
"Налицо пророссийский кандидат". Захарова отреагировала на оговорку Байдена Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>