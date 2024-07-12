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"Больше ни цента". Крупные спонсоры разочаровались в Байдене

"Больше ни цента". Крупные спонсоры разочаровались в Байдене - 12.07.2024, ПРАЙМ

"Больше ни цента". Крупные спонсоры разочаровались в Байдене

Крупные доноры планируют прекратить финансирование предвыборной кампании президента США Джо Байдена, так как не верят в его способность победить, передает TMZ. | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T14:39+0300

2024-07-12T14:39+0300

2024-07-12T14:39+0300

экономика

джо байден

финансы

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Крупные доноры планируют прекратить финансирование предвыборной кампании президента США Джо Байдена, так как не верят в его способность победить, передает TMZ."Почти все крупные доноры собираются остановить финансирование кампании по переизбранию Байдена, так как они придерживаются консенсуса, что он не может победить Трампа на выборах в ноябре", — рассказал анонимный источник издания.Тем не менее, представитель штаба Байдена заявил, что в июле были достигнуты самые высокие показатели финансирования избирательной кампании. Кроме того, в штабе действующего президента утверждают, что он не намерен отказываться от гонки за президентское кресло, и могут выдвинуть его кандидатом уже 21 июля.Ранее американский лидер в рамках своей пресс-конференции по итогам саммита НАТО, который проходил в Вашингтоне,назвал Владимира Путина президентом Украины вместо Владимира Зеленского.

https://1prime.ru/20240712/bayden-850053811.html

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джо байден, финансы