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"Больше ни цента". Крупные спонсоры разочаровались в Байдене - 12.07.2024, ПРАЙМ
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"Больше ни цента". Крупные спонсоры разочаровались в Байдене
"Больше ни цента". Крупные спонсоры разочаровались в Байдене - 12.07.2024, ПРАЙМ
"Больше ни цента". Крупные спонсоры разочаровались в Байдене
Крупные доноры планируют прекратить финансирование предвыборной кампании президента США Джо Байдена, так как не верят в его способность победить, передает TMZ. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T14:39+0300
2024-07-12T14:39+0300
экономика
джо байден
финансы
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Крупные доноры планируют прекратить финансирование предвыборной кампании президента США Джо Байдена, так как не верят в его способность победить, передает TMZ."Почти все крупные доноры собираются остановить финансирование кампании по переизбранию Байдена, так как они придерживаются консенсуса, что он не может победить Трампа на выборах в ноябре", — рассказал анонимный источник издания.Тем не менее, представитель штаба Байдена заявил, что в июле были достигнуты самые высокие показатели финансирования избирательной кампании. Кроме того, в штабе действующего президента утверждают, что он не намерен отказываться от гонки за президентское кресло, и могут выдвинуть его кандидатом уже 21 июля.Ранее американский лидер в рамках своей пресс-конференции по итогам саммита НАТО, который проходил в Вашингтоне,назвал Владимира Путина президентом Украины вместо Владимира Зеленского.
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джо байден, финансы
Экономика, Джо Байден, Финансы
14:39 12.07.2024
 
"Больше ни цента". Крупные спонсоры разочаровались в Байдене

TMZ: крупные спонсоры планируют прекратить финансирование кампании Байдена

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Крупные доноры планируют прекратить финансирование предвыборной кампании президента США Джо Байдена, так как не верят в его способность победить, передает TMZ.
"Почти все крупные доноры собираются остановить финансирование кампании по переизбранию Байдена, так как они придерживаются консенсуса, что он не может победить Трампа на выборах в ноябре", — рассказал анонимный источник издания.
Тем не менее, представитель штаба Байдена заявил, что в июле были достигнуты самые высокие показатели финансирования избирательной кампании. Кроме того, в штабе действующего президента утверждают, что он не намерен отказываться от гонки за президентское кресло, и могут выдвинуть его кандидатом уже 21 июля.
Ранее американский лидер в рамках своей пресс-конференции по итогам саммита НАТО, который проходил в Вашингтоне,назвал Владимира Путина президентом Украины вместо Владимира Зеленского.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
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ЭкономикаДжо БайденФинансы
 
 
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