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В Ивановской области расследуют коррупционные правонарушения
В Ивановской области расследуют коррупционные правонарушения - 12.07.2024, ПРАЙМ
В Ивановской области расследуют коррупционные правонарушения
Власти Ивановской области начали работать на расследованием коррупционных правонарушений в координации со всеми ведомствами. Об этом рассказали в правительстве... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T11:46+0300
2024-07-12T11:46+0300
2024-07-12T11:46+0300
россия
ивановская область
суд
коррупция
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Власти Ивановской области начали работать на расследованием коррупционных правонарушений в координации со всеми ведомствами. Об этом рассказали в правительстве региона. В свою очередь в УФСБ по области сообщили, что в отношении руководящих сотрудников правительства региона было возбуждено уголовное дело по статье по превышении должностных полномочий. Отмечается, что октябрьский суд Иваново на текущий момент рассматривает ходатайства об аресте двух зампредов правительства региона Ирины Эрмиш и Сергея Зобнина, которые заключили государственные контракты на капитальный ремонт на сумму более 805 миллионов рублей, но большая часть запрошенных денег была ими потрачена.
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россия, ивановская область, суд, коррупция
РОССИЯ, Ивановская область, суд, коррупция
В Ивановской области расследуют коррупционные правонарушения
Власти Ивановской области проводят планомерную работу по расследованию коррупции
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Власти Ивановской области начали работать на расследованием коррупционных правонарушений в координации со всеми ведомствами. Об этом рассказали в правительстве региона.
В свою очередь в УФСБ по области сообщили, что в отношении руководящих сотрудников правительства региона было возбуждено уголовное дело по статье по превышении должностных полномочий.
Отмечается, что октябрьский суд Иваново на текущий момент рассматривает ходатайства об аресте двух зампредов правительства региона Ирины Эрмиш и Сергея Зобнина, которые заключили государственные контракты на капитальный ремонт на сумму более 805 миллионов рублей, но большая часть запрошенных денег была ими потрачена.